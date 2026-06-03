"Es geht bei Null los": TuS Hornau greifen erneut nach der Hessenliga

Kelkheim. Am 5. Juni 2024 wussten die wenigsten bei den TuS Hornau, wo die Reise hingeht. Dann folgte der fulminante 5:1-Auswärtssieg beim SV Pars-Neu Isenburg, der alle, die es mit den TuS halten, von der Hessenliga träumen ließ. Nach dem 3:1-Sieg im Herzschlagfinale in Hanau gegen die SG Bad Soden am 11. Juni 2024 wurde der Traum zur Realität. Zwei Jahre und ein Abstieg später haben die Turn- und Sportfreunde wieder die Chance aufzusteigen - wieder über die Relegation.
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Am kommenden Donnerstag wartet der CSC 03 Kassel, der als Aufsteiger den direkten Hessenliga-Klassenerhalt denkbar knapp verpasste. "Der Favorit der Viererrunde"; "ein sensationeller Gegner", findet Hornau-Trainer Andreas Klöckner, "gegen den wir eine sensationelle Leistung bringen wollen". Gespickt ist Kassels Kader mit vielen ehemaligen Regionalliga-Spielern. Einige davon spielten zuvor für den KSV Hessen Kassel und wechselten in den vergangenen beiden Jahren zum Nachbarn CSC 03.
Es stellt sich die Frage, wieviel von dem Geist aus 2024 noch in der aktuellen Hornauer Mannschaft steckt? Auf dem Papier sind viele Stammspieler noch an Bord. Mit Ausnahme der beiden Unterschiedsspieler Krish Rawiri (jetzt SC Freiburg U23) und Hendrik Sexauer (RW Walldorf). Mit Leon Krönert (15 Tore, 27 Vorlagen) hat sich seit dieser Saison einer hervorgetan, der in diese Rolle schlüpfen kann. Daneben treffen Niklas Kern und Luca Morlac (beide 17 Tore) regelmäßig und auch Roan Heller kommt immer besser in Form. Vor zwei Jahren spielte sich die Mannschaft im Saisonendspurt in einen Rausch. In der aktuellen Spielzeit folgten zuletzt einige Nackenschläge. Insgesamt holten die TuS aber einen Punkt mehr als in der Aufstiegssaison 23/24. Vergleichen wollte Klöckner die Ausgangslagen von 2024 und heute aber nicht: "Damals haben wir das alle als Bonus gesehen, sind eher aus Versehen aufgestiegen. Heute ist der Anspruch größer. Ich glaube auch, dass wir uns nicht verstecken müssen."
Und dennoch ist für Klöckner, der inzwischen acht Jahre die TuS coacht, die Rollenverteilung klar. Die Außenseiterolle nehme er gerne an: "Ich glaube, dass uns spielstarke Mannschaften besser liegen. Das hat man auch bei den Spielen gegen den Türkischen SV und Biebrich 02 gesehen." Gegen tief stehende Gegner Lösungen in Ballbesitz Lösungen zu finden, war in den vergangenen Wochen ein Kernproblem, das den TuS mit dem 3:3 bei Juno Burg und dem 2:3 in Dietkirchen unterm Strich die Meisterschaft gekostet hat.
Hinzu kommt die defensive Anfälligkeit: In den letzten vier Partien kassierten die Turn- und Sportfreunde 13 Tore, in den 28 Spielen zuvor gerade einmal 32. "Gefühlt ist es alles selbstverschuldet. Dass die Jungs es können, hat man ja beim Kreispokalfinale gegen Eddersheim gesehen", fordert Klöckner die gleiche defensive Hingabe auch für die beiden Relegationsspiele ein.
Zeitgleich sind die TuS vorne immer für Spektakel gut. Siehe das Ergebnis vom vergangenen Sonntag gegen Marburg (4:4), das Klöckner aber bewusst nicht zu hoch hängen will: "Zur Mitte der zweiten Hälfte war klar, dass Hadamar 3:1 führt. Es war früh nicht mehr viel Druck auf dem Kessel." Mit Luca Morlac, Jafet Redai und Nikola Schulze-Solano schonte er drei Leistungsträger, muss für das Hinspiel gegen Kassel aber auf seinen Kapitän Maxim Andreutti verzichten, der wegen Meckern spät gegen Marburg die Ampelkarte gesehen hatte. Jafet Redai, der vermutlich starten wird, Marko Matic und Yannick Zenner sind drei, die Andreutti ersetzen könnten. Lukas Wintermeier und Adrian Schulze-Solano fallen ohnehin schon länger aus.