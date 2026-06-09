„Es geht bei Null los“ – Aschheim-Trainer Mesic über die neue Aufgabe

Fingerspitzengefühl ist gefragt – das weiß Mirza Mesic, der neue Cheftrainer des FC Aschheim. – Foto: Christian Riedel

Herr Mesic, Sie haben sich nach den Gesprächen mit dem Vorstand zügig entschieden, das Traineramt zu übernehmen. Die Vorzeichen könnten ungünstiger kaum sein – warum tun Sie sich das an?

Er stellt sich einer sehr schwierigen Aufgabe, aber er tut es mit großem Optimismus: Der neue Trainer Mirza Mesic des FC Aschheim weiß nach den zahlreichen Abgängen beim Fußball-Bezirksligisten momentan gar nicht so genau, mit wem er in der nächsten Saison überhaupt rechnen kann, welche Spieler – es werden vorwiegend junge Talente sein – noch dazustoßen. Wie er das Ganze jetzt angeht und was seine Erwartungen sind, sagt der 46-Jährige im Interview.

Wie erwartet ist die Mannschaft nach dem Scheitern in der Landesliga-Relegation angesichts der Finanzdebatte im Verein komplett auseinandergebrochen – aus der Startelf beim 1:2 nach Verlängerung beim SV Planegg-Krailling steht Ihnen womöglich kein einziger Spieler zur Verfügung. Wie gehen Sie mit dieser Ungewissheit um?

Ich gehe die Aufgabe positiv an, sonst hätte ich nicht zugesagt – ich habe mir das gut überlegt. Es wird sicher nicht leicht, weil es eben bei null losgeht und ich ins kalte Wasser springe. Aber es ist eben auch eine große Herausforderung, der ich mich sehr gerne stelle.

Die Dinge sind noch in Bewegung, und es laufen noch viele Gespräche mit den Spielern. Was das Grundgerüst der Mannschaft angeht, sieht es gar nicht mal so schlecht aus, und wir haben auch schon einige interessante junge Spieler im Blickfeld, die uns unter Umständen weiterhelfen können. Wir suchen weiter nach Verstärkungen und müssen dann zusehen, dass die jungen Spieler neben den etablierten Kräften im Kader wachsen und von deren Erfahrung profitieren können.

Die Integration von Talenten im Herrenbereich ist schon unter normalen Umständen sehr schwierig und nicht von heute auf morgen umsetzbar. Der Sprung aus der Jugend heraus ist eben doch sehr groß. Sicher, das ist uns bewusst. Wir werden unsere Ziele daher neu definieren müssen.

Das heißt?

Das Saisonziel wird eindeutig der Klassenerhalt sein, da müssen wir realistisch sein.

Sie haben in Ihrer Laufbahn wie Ihr Co-Trainer Markus Kämmerer – er betreute ja bisher den Förderkader beim FC Aschheim – bis dato vorwiegend mit Jugendmannschaften gearbeitet.

Ist das ein Vorteil?

Das hoffe ich. Da ist einiges an Fingerspitzengefühl und viel Geduld gefragt, aber talentierte junge Spieler bringen ja auch frischen Wind rein. Enzo (Ex-Trainer Vincenzo Contento, d. Red.) wird uns im Hintergrund unterstützen – er arbeitet ja im Sportpark weiterhin in der Contento-Academy.

Sie kommen aus einer Pause – haben zuletzt beim FC Langengeisling und vorher zwei Jahre lang beim FC Aschheim Frauenteams gecoacht. Ganz spontan, was ist da anders, in der Trainerarbeit als bei den Männern?

Ganz klar die Kommunikation. Du musst mit weiblichen Spielern grundsätzlich mehr sprechen als mit männlichen. Aber mir hat das vor allem auch grundsätzlich gezeigt, wie wichtig es ist, schwierige Themen immer gleich anzusprechen und auch das Umfeld dazu aufzufordern – also auch die Trainerkollegen oder die Mitglieder des Vorstands. Fest steht: Schlechte Kommunikation ist immer noch besser als gar keine.