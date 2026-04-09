"Es geht bei 0:0 los" - Kästorf reist zum Kellerkind SV Lengede

– Foto: Tara Düsterhöft - SS

Für den SSV Kästorf steht am Wochenende ein richtungsweisendes Spiel an. Gegen den SV Lengede ist die Zielsetzung klar formuliert, wie Trainer Michele Rizzi deutlich macht: „Es ist klar, dass es ein Spiel ist, das wir absolut gewinnen müssen. Da brauchen wir gar nicht groß drum herum reden.“

Dabei warnt der Coach trotz der sportlichen Ausgangslage vor Nachlässigkeit und fordert die richtige Herangehensweise: „Wichtig wird für dieses Spiel sein, dass wir da mit 100 Prozent Ernsthaftigkeit an die Sache rangehen.“ Gleichzeitig blickt Rizzi auf die aktuelle Form seines Teams: „Wir haben echt einen richtig guten Lauf aktuell und wollen diesen fortsetzen.“ Zuletzt gewann Kästorf vier von fünf Ligaspielen. Vor rund einer Woche deutlich gegen Göttingen 05.

Entsprechend richtet sich der Fokus vor allem auf die Einstellung seiner Mannschaft: „Wir müssen da sehr, sehr konzentriert an die Sache rangehen und wenn irgendeiner meint, den Gegner zu unterschätzen, dann wird er nicht lange spielen.“ Für ihn ist klar, dass die Grundlage für einen Erfolg im Kopf beginnt: „Deswegen versuche ich da schon die ganze Woche in die Köpfe der Jungs reinzukriegen, dass sie mit der gleichen Einstellung wie gegen Göttingen auf den Platz kommen sollen.“

Rizzi erwartet ein intensives Spiel, in dem sein Team von Beginn an die Richtung vorgeben soll: „Es geht bei 0:0 los. Dir wird nichts geschenkt und die Einstellung am Wochenende wird entscheiden, wie das Spiel ausgeht.“ Die Marschroute ist eindeutig: „Wir müssen das Spiel mit viel Feuer und mit viel Intensität angehen. Den Gegner bespielen, dominant sein und von Anfang an zeigen, dass es nur eine Mannschaft gibt, die das Spiel gewinnt und das sind wir.!“