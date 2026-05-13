„Es geht auf die Zielgerade der Saison“

– Foto: Philipp Reichelt

Für Burgdorfs Co-Trainer Mirco Roger besitzt die Partie große Bedeutung: „Heute ist es natürlich ein besonders wichtiges Spiel für uns.“ Nach dem Remis gegen Lehrte habe sich die Mannschaft mehr erhofft: „Gerade nach dem aus unserer Sicht enttäuschenden 1:1 am Wochenende wollen wir heute nochmal alles reinwerfen.“

Am 31. Spieltag der Bezirksliga Hannover Staffel 2 empfängt der TSV Burgdorf die Sportfreunde Anderten. Während Burgdorf zuletzt nicht über ein 1:1 beim SV 06 Lehrte hinauskam, holte Anderten am vergangenen Spieltag ein 0:0 gegen den FC Lehrte. In der Tabelle trennen beide Teams nur drei Punkte: Burgdorf steht mit 37 Zählern auf Rang neun, Anderten folgt mit 34 Punkten auf Platz elf.

Gleichzeitig spürt Burgdorf die Belastung der vergangenen Wochen. „Man merkt allerdings auch die englischen Wochen. Es ist inzwischen die dritte in Folge, und das ist natürlich sehr kräftezehrend“, erklärte Roger. Dennoch sei die Zielsetzung eindeutig: „Wir werden alles dafür tun, damit wir möglichst schnell nichts mehr mit der Relegation oder dem Abstieg zu tun haben.“

Auch Andertens Trainer Tobias Faust sieht in der Partie eine wichtige Gelegenheit: „Nach dem Unentschieden gegen den FC Lehrte können wir mit einem Sieg einen wichtigen Schritt machen – und genau darauf spielen wir auch.“ Die jüngsten Leistungen stimmen ihn optimistisch: „Wenn wir die Leistungen aus den vergangenen drei Spielen erneut abrufen, bin ich überzeugt davon, dass wir auch in Burgdorf etwas Zählbares mitnehmen können.“

Trotzdem warnt Faust vor dem Gegner und erinnert an das Hinspiel: „Wir hatten damals bereits mit 3:1 geführt, am Ende stand es aber 3:3. Der Ausgleich war damals auch nicht unverdient.“ Seine Mannschaft habe aus dieser Partie gelernt: „Burgdorf hat das gut gemacht, während wir vielleicht noch etwas zu grün hinter den Ohren waren.“

Mit Blick auf die Tabelle formuliert Faust die Zielsetzung klar: „Es geht jetzt auf die Zielgerade der Saison, und unser klares Ziel ist es, weder direkt abzusteigen noch in die Relegation zu müssen.“ Entscheidend werde erneut die Chancenverwertung sein: „Defensiv machen wir es momentan sehr ordentlich – wir haben in den letzten drei Spielen kein Gegentor kassiert. Aber am Ende musst du deine Chancen auch verwerten, wenn du Dreier einfahren willst.“