Es geht auch um den direkten Vergleich

Dillenburg. Sechs Spieltage vor Schluss hat in der Fußball-Kreisoberliga Gießen/Marburg West so etwas wie die heiße Phase begonnen. Für die abstiegsbedrohten Teams auf den Rängen 13 bis 16 geht es darum, die Lücke zu schließen, die sich zum Duo SSV Medenbach und SC Münchholzhausen/Dutenhofen aufgetan hat. In der Partie zwischen der SG Dietzhölztal und der SG Seelbach/Scheld will jeder der Beteiligten nicht nur punkten, sondern auch den direkten Vergleich gewinnen, der im Falle einer Punktgleichheit über Klassenerhalt, Relegationsteilnahme oder Abstieg entscheiden kann.