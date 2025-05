Es geht auch ohne eigenen Platz für den 1. FC Grevenbroich-Süd

Die Übergangslösungen stehen: Die Herrenmannschaft und die Jugend sind bei der SG Orken/Noithausen untergekommen. „Da können wir zweimal die Woche trainieren und die Heimspiele im Wechsel mit der SG austragen“, so Geuenich. Da beide Vereine kommende Saison wahrscheinlich in derselben Liga spielen, sollte das im Spielbetrieb leicht zu planen sein. Geuenich: „Da ist Orken uns sehr freundschaftlich entgegengekommen, das macht vieles leichter.“ Auch für die Kinder steht ein Ausweichplatz zur Verfügung: Sie können auf dem Kleinfeld hinter der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule in der Südstadt trainieren und spielen – immer nach Schulbetrieb. „Da stehen wir mit dem Ersten Beigeordneten Stefan Meuser im Austausch und haben gerade noch zwei weitere Tore beantragt“, weiß der Abteilungsleiter zu berichten.

Zwar nicht auf dem gewohnten Terrain, aber nicht weit weg: Training und Heimspiele des TuS Grevenbroich sind auch während den Bauarbeiten gewährleistet. „Uns war wichtig, dass wir einen festen Ort haben und nicht ständig wechseln müssen“, sagt der in diesem Jahr mit dem DFB-Ehrenamtspreis ausgezeichnete Abteilungsleiter Friedel Geuenich. „Darüber hinaus sollte der Platz gut erreichbar sein, so dass besonders die Kinder auch weiterhin mit dem Rad kommen können.“

Der Planung der kommenden Saison steht der Platzwechsel also nicht im Weg. Zwar beenden zwei Spieler ihre Karriere, vier Neuzugänge stehen aber bereits fest, weitere sind in Gesprächen. „Wir wollen die Mannschaft verstärken und die nächste Saison irgendwo zwischen Platz drei und sieben beenden“, gibt Geuenich schon ein festes Ziel aus. „Und dann, nach der Übergangssaison, versuchen wir oben anzugreifen.“

Trainer-Ersatz ist noch unklar

Ein Trainerteam wird noch gesucht, denn Martin Hermel und Daniel Fork verlassen den Verein nach der Saison. „Ich mache erstmal eine lange Pause“, sagt Hermel. Acht Punkte Vorsprung hat der TuS Grevenbroich auf die Abstiegsplätze, neun sind noch zu vergeben. Der Klassenerhalt ist damit eigentlich schon sicher, aber „wir wollen gegen die Novesia punkten, dann kann nichts mehr schiefgehen“, so der Coach. „Dann ist das Minimalziel erreicht – mein persönliches Ziel ist es, noch mindestens vier Punkte zu holen, dann haben wir mehr als in der Saison zuvor.“

Wer auf Hermel folgt, ist noch nicht ganz klar: „Wir sind schon in Gesprächen, das wird sich in den nächsten Tagen entscheiden“, sagt Friedel Geuenich. Trotz des fehlenden eigenen Platzes von Pessimismus also keine Spur: „Natürlich ist das ein großes Problem“, räumt der Abteilungsleiter ein. „Aber es bringt ja nichts, den Kopf in den Sand zu stecken. Und das Problem nehmen wir gerne in Kauf, denn wir kommen ja unserem langfristigen Ziel, wieder einen guten Sportplatz bespielen zu können, durch die Sanierung näher.“