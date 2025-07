Der TSV Essingen spielt im Vorbereitungsspiel gegen die Sportfreunde Dorfmerkingen eine dominante erste Halbzeit, lässt dann aber deutlich nach. Erst in der letzten Minute sorgt Neuzugang Daniel Schelhorn für den 2:2-Ausgleich.

Fünf Tage vor dem Pflichtspielauftakt im WFV-Pokal gegen den TSV Oberensingen ist Essingens Trainer Simon Köpf insgesamt zufrieden mit der Vorbereitung seiner Mannschaft: „Wir haben uns vieles erarbeitet, was wir wollten. Wir müssen noch konsequenter nach vorne spielen und unsere Chancen besser nutzen. Das begleitet uns schon über Jahre. Aber wir fühlen uns gut vorbereitet für den Start.“

Den Führungstreffer erzielte Jannik Pfänder in der 32. Minute. „Wir haben den Gegner ab und zu durch einfache Ballverluste zu Kontern eingeladen, aber insgesamt war es eine verdiente Halbzeitführung“, so Köpf.

Das Testspiel am heutigen Samstag zur ungewohnten Anstoßzeit um 11 Uhr gegen den Verbandsligisten aus Dorfmerkingen bot aus Essinger Sicht Licht und Schatten. Im ersten Durchgang dominierte der Oberligist die Partie deutlich mit viel Ballbesitz. Dorfmerkingen stand defensiv solide, dennoch hatte der TSV einige gute Gelegenheiten. Die erste große bereite nach knapp drei Minuten, als Janik Wiedmann zunächst am Pfosten scheiterte und Erman Kilic den freien Nachschuss nicht richtig traf.

Nach dem Seitenwechsel sah man dann jedoch ein anderes Essinger Gesicht. Die Auswechslung von Routinier Patrick Auracher machte sich deutlich bemerkbar. Köpf kritisierte seine Mannschaft für den Auftritt in den zweiten 45 Minuten: „Wir hatten keine Spannung mehr, das war nicht gut. Es gab keine Kommandos mehr, wir haben leblos gespielt.“

Folgerichtig drehte Dorfmerkingen im Laufe der zweiten Halbzeit die Partie durch zwei Treffer von Fabian Ehrmann (70./81.). „Das ging in Ordnung, weil wir es zu schwach gemacht haben“, so Köpf, der sich aber immerhin noch über den Ausgleichstreffer in der 90. Minute freuen konnte: Neuzugang Daniel Schelhorn traf zum 2:2-Endstand.

Bereits am gestrigen Freitag absolvierte der TSV Essingen ein Testspiel beim Bezirksligisten SG Heldenfingen/Heuchlingen. Durch die Tore von Manuel Abele (30.), Patrick Auracher (36.) und Benno Schmid (65.) stand unter dem Strich ein 3:0-Sieg auf der Anzeigetafel.