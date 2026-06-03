– Foto: TSG Waldenburg

Die TSG Waldenburg hat sich vorzeitig den Meistertitel in der Kreisliga B6 Franken und den damit verbundenen Aufstieg in die Kreisliga A gesichert. Nach Jahren des knappen Scheiterns krönt das junge Team eine furiose Spielzeit. Trainer Alexander Küstner blickt auf emotionale Feierlichkeiten, die Erfolgsfaktoren einer stabilen Saison und den bevorstehenden Weg in die neue Spielklasse.

Die Erleichterung und die Freude im Lager des neuen Meisters nach dem entscheidenden Schritt zur Meisterschaft waren riesig. Die Mannschaft ließ den Emotionen direkt freien Lauf und startete unverzüglich mit den Feierlichkeiten. „Natürlich haben wir uns die Feier nicht nehmen lassen. Nach dem entscheidenden Spiel in Pfedelbach haben wir bereits auf dem Sportplatz die ersten Feierlichkeiten gestartet. Anschließend ging es mit einigen kühlen Getränken zurück ins Sportheim nach Waldenburg. Dort wurden wir empfangen, und es gab einen kleinen Korso durch Waldenburg. Danach haben wir die Meisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg gemeinsam bis in die frühen Morgenstunden gefeiert“, schildert Trainer Alexander Küstner gegenüber FuPa den Ablauf des geschichtsträchtigen Tages.

Ein Blick auf die Tabellenspitze der Kreisliga B6 Franken untermauert die Dominanz der Mannschaft, da vor dem letzten Spieltag bereits alles sportlich entschieden ist. Die TSG Waldenburg führt das Tableau mit 60 Punkten aus bisher 25 Partien unangefochten an. Die stolze Bilanz von 19 Siegen, drei Unentschieden und drei Niederlagen wird von einem hervorragenden Torverhältnis von 83:27 Toren flankiert.

Der direkte Verfolger, die SGM Forchtenberg/Sindringen/Ernsbach II, belegt mit 56 Punkten den zweiten Platz. Mit 17 Siegen, fünf Unentschieden und drei Niederlagen sowie einem Torverhältnis von 62:27 Toren aus ebenfalls 25 Spielen weist die Spielgemeinschaft bei nur noch einem verbleibenden Spieltag einen uneinholbaren Rückstand von vier Zählern auf.

Das intern klar formulierte Ziel vor Augen

Dass es in dieser Spielzeit für ganz oben reichen sollte, war im Vorfeld intern fest vereinbart worden, auch wenn man nach außen hin vielleicht etwas defensiver formulierte. Nach schmerzhaften Erfahrungen aus den vergangenen Spielzeiten war der Erfolg der Lohn für die harte Arbeit. Alexander Küstner gewährt einen Einblick in die Zielsetzung der Mannschaft: „Unser Ziel war es, ganz oben mitzuspielen. Intern war das Ziel aber klar: Nach einigen Jahren, in denen wir teilweise knapp gescheitert sind, wollten wir endlich Meister werden und den Aufstieg schaffen. Umso schöner ist es, dass uns das nun gelungen ist.“

Intensives Training und Nervenstärke im Titelkampf

Den Ausschlag für den Triumph gab es in einer Kombination aus hoher Disziplin, fußballerischer Qualität und mentaler Stärke in den entscheidenden Phasen der Saison. Die Basis wurde dabei vor allem auf dem Trainingsplatz gelegt. „Für die Meisterschaft kamen mehrere Faktoren zusammen. Wir hatten über die gesamte Saison hinweg eine sehr gute Trainingsbeteiligung und konnten dadurch intensiv arbeiten und uns stetig weiterentwickeln. Zudem hat sich die Mannschaft nie unterkriegen lassen, obwohl es bis zum Schluss ein enger Kampf war. Der Zusammenhalt, der Wille und die Konzentration auf das jeweils nächste Spiel waren entscheidend. Dazu kamen unsere fußballerischen Qualitäten mit einem schnellen, technisch guten Spiel sowie einer sehr stabilen Defensive. Besonders wichtig war außerdem, dass wir die direkten Duelle gegen starke Gegner erfolgreich gestalten konnten“, analysiert der Coach die Erfolgsfaktoren.

Ein junges Team getragen von unbändigem Zusammenhalt

Neben den rein sportlichen und taktischen Elementen zeichnet sich das Team durch einen Zusammenhalt aus. Der ausgeprägte Teamgeist erwies sich als das größte Pfund im Kampf um den Titel. „Unsere größte Stärke ist definitiv der Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft. Alle haben an einem Strang gezogen und für das gemeinsame Ziel gearbeitet. Zudem verfügen wir über eine junge Mannschaft mit viel Entwicklungspotenzial und großem Ehrgeiz“, unterstreicht Alexander Küstner die Charakterstärke seines Kaders.

Saisonabschluss und die verdiente Reise nach Mallorca

Nach den kräftezehrenden Zeit der Meisterschaft steht für die Aufsteiger bald die verdiente Belohnung an. Bevor der Alltag der Vorbereitung beginnt, wird der historische Erfolg im Kreis der Mannschaft ausgiebig zelebriert. Die Reisepläne für die kommenden Tage stehen bereits fest: „Wir feiern zunächst am Samstag gemeinsam unseren Saisonabschluss und werden dort natürlich noch einmal die Meisterschaft und den Aufstieg genießen. Anschließend geht es am Sonntag nach Mallorca.“

Ein historischer Erfolg nach sechzehn Jahren Wartezeit

Zweifel daran, ob der Sprung in die Kreisliga A auch wahrgenommen wird, lässt der Verein gar nicht erst aufkommen. Der Gang in die nächsthöhere Spielklasse ist für den Traditionsverein ein Meilenstein, auf den eine ganze Generation hintersinnig gewartet hat. „Ja, selbstverständlich werden wir das Aufstiegsrecht wahrnehmen. Der letzte Aufstieg der TSG Waldenburg in die Kreisliga A liegt bereits 16 Jahre zurück. Auf dieses Ziel haben wir lange hingearbeitet und freuen uns nun auf die neue Herausforderung“, betont Alexander Küstner die historische Tragweite des Erfolgs.

Akribische Planungen für die höhere Spielklasse

Um in der neuen Umgebung konkurrenzfähig zu sein, arbeiten die Verantwortlichen bereits im Hintergrund an der sportlichen Zukunft, ohne jedoch die anstehenden Feierlichkeiten zu stören. Große Hektik soll bei den Personalien nicht aufkommen. Der Trainer erklärt das Prozedere für die kommenden Wochen: „Die Planungen laufen bereits im Hintergrund. Nach den Feierlichkeiten werden wir sich intensiv zusammensetzen und die weiteren Schritte besprechen. Unser Ziel ist es, den Kader für die Kreisliga A in der Breite und Qualität weiter zu verstärken. Konkrete Neuigkeiten wird es dazu zu gegebener Zeit geben.“

Klassenerhalt als oberste Prämisse für die neue Saison

Für die kommende Spielzeit in der neuen Liga bleiben die Verantwortlichen betont bodenständig und richten den Blick sachlich auf den Verbleib im gesicherten Mittelfeld. Als Aufsteiger backt man in Waldenburg zunächst kleinere Brötchen und stellt sich auf harte Arbeit ein. „Als Aufsteiger kann das Ziel nur der Klassenerhalt sein. Uns ist bewusst, dass die Kreisliga A eine sehr starke Liga ist und wir uns jedes Spiel hart erarbeiten müssen. Deshalb wollen wir so früh wie möglich die nötigen Punkte sammeln und die Klasse halten“, gibt Alexander Küstner die Marschroute vor.