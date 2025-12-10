– Foto: Verein

"Es gab damals keine sportliche Perspektive - heute ist das anders" FuPa-Adventskalender #10 +++ Wie sich der Mühlangeraner SV für die Zukunft aufgestellt hat Verlinkte Inhalte Kreisliga Mühlangeraner SV

Weihnachten steht vor der Tür. FuPa Sachsen-Anhalt möchte die Zeit nutzen, um jeden Tag einen Verein aus der Kreisklasse und Kreisliga vorzustellen. Im zehnten Teil blicken wir auf den Mühlangeraner SV, der sich für die Zukunft aufgestellt hat.

Freiwillig hatte sich der Mühlanger SV im Sommer 2019 trotz des rechnerischen Klassenerhalts aus der Kreisoberliga Wittenberg verabschiedet. "Es gab damals keine sportliche Perspektive - heute ist das anders", sagt Christopher Rzehak. In den vergangenen Jahren hat sich der Club einmal neu aufgestellt - und geht inzwischen unter einem neuen Namen in der Kreisliga Wittenberg auf Punktejagd. Bildung einer Spielgemeinschaft als "einzige Alternative"

Aus dem Mühlanger SV wurde der Mühlangeraner SV. "Das ist einerseits eine längere Geschichte und andererseits auch nicht", scherzt Rzehak. Der Verein als solches heißt schon seit 1990 Mühlangeraner SV. Die Fußballer aus dem 1400-Einwohner-Ort nahe Wittenberg hatten aber lange unter dem anderen, eigenen Namen fungiert. Davon wich man 2024 ab. Rzehak erklärt: "Wir wollten etwas einheitliches schaffen, als wir wieder eigenständig in den Spielbetrieb starteten." Dahinter wiederum verbirgt sich die längere Geschichte.

Gegen die SG Pratau/Eutzsch bestritt der Mühlanger SV im Jahr 2019 seine letzte Kreisoberliga-Partie vor dem freiwilligen Gang in die Kreisliga. – Foto: Peter Poloczek

Nach dem Rückzug aus der Kreisoberliga im Jahr 2019 hatte der Mühlanger SV noch drei Kreisliga-Spielzeiten alleine bestritten. Dann allerdings ging es ohne Unterstützung nicht mehr weiter. "Wir hatten nie freiwillig eine Spielgemeinschaft gründen wollen, aber das war die einzige Alternative", erinnert sich Rzehak. Das Personal fehlte: "Corona hatte uns den Rest gegeben. Im Kern hatten wir damals nur noch 14 Spieler." Also machte man ab Sommer 2022 gemeinsame Sache mit den Nachbarn des SV Graf Zeppelin Abtsdorf II. 19 Neuzugänge in einem Sommer sorgen für Aufschwung Der Wunsch, wieder eigenständig zu spielen, lebte in der Zeit allerdings in den Köpfen weiter. "Konkrete Pläne gab es nicht, weil uns dafür Trainer und Spieler fehlten, aber es gab immer mal wieder lose Gedanken und Anfragen", erzählt Rzehak. Während der zweiten Saison in der Spielgemeinschaft nahm das Thema dann rasch an Fahrt auf. "Im Winter hatten einige gefragt, ob wir den Fußball nicht wieder nach Mühlanger bringen wollen", berichtet Rzehak: "Wir hatten uns dann mal etwas intensiver herumgehorcht und hatten einen möglichen Trainer gefunden. Dann hat sich schnell eine Dynamik entwickelt." So reifte während des Frühjahres 2024 die Entscheidung, wieder eigenständig durchzustarten. Zunächst war das durchaus ein Wagnis: "Der Schritt war schon riskant. Eigentlich waren wir dafür nicht breit genug besetzt." Dies änderte sich allerdings im Sommer 2024: "Wir konnten innerhalb weniger Monate 19 neue Spieler für unser Projekt begeistern", lässt Rzehak aufhorchen. "Dabei kam uns sicherlich zugute, dass Mühlanger früher schon ein beliebter Dorfverein war", erklärt der 34-Jährige.

Vom Mühlanger SV zum Mühlangeraner SV. – Foto: Verein

Mühlangeraner SV fährt die Nachwuchsarbeit hoch Um allerdings auch den gesamten Verein als solches - und nicht nur die Fußball-Abteilung - zu repräsentieren, entschieden sich die Verantwortlichen für die Rückbesinnung auf den Mühlangeraner SV. Unter diesem Namen wurde der MSV in der vergangenen Saison Dritter, unter diesem Namen steht der MSV aktuell auf Rang sechs der Kreisliga. Sportlich ging mit den neuen Trainern und Spielern ein Schwung durch die Truppe: "Heute sind wir ein bisschen ambitionierter als noch vor einigen Jahren und würden schon gerne zurück in die Kreisoberliga", verrät Rzehak. Allerdings macht das Herrenteam die Fußball-Abteilung inzwischen längst nicht mehr alleine aus. "Seit dem Herbst haben wir wieder eine Altherren-Mannschaft", erzählt er. Was dem Verein aber noch wichtiger ist: "In Spielgemeinschaften mit Zahna, Abtsdorf und Elster haben wir inzwischen vier Nachwuchsmannschaften von den F- bis zu den C-Junioren im Spielbetrieb. Das gab es hier vor 2024 nicht. Und dabei ist der Nachwuchs gerade für einen Verein wie unseren unglaublich wichtig, um nachhaltig etwas aufbauen zu können. Ohne geht es einfach nicht", betont Rzehak. Gemeinschaft im Verein und Sichtbarkeit auf Social Media Natürlich müsse man dafür sorgen, "als Verein attraktiv für den Nachwuchs zu bleiben", betont der 34-Jährige. "Darum veranstalten wir Freizeitturniere oder bieten viele Feste an, um die Gemeinschaft untereinander zu stärken. Außerdem sind wir auf Social Media sehr aktiv, um die notwendige Sichtbarkeit zu schaffen und vielleicht auch eine neue Zielgruppe anzusprechen", erklärt Rzehak.

An vier Nachwuchsteams ist der Mühlangeraner SV in Spielgemeinschaften beteiligt. – Foto: Stefan Kersten