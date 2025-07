"Es fühlt sich nach einer großen Gemeinschaft an"

Mit breitem Kader, hoher Trainingsintensität und einer Reihe vielversprechender Neuzugänge geht die SG Einheit Zepernick in die Vorbereitung auf die neue Saison der Landesliga Nord. Trainer Lucio Geral zeigt sich im FuPa-Teamcheck optimistisch – und formuliert ein klares Ziel: Endlich mehr als Platz drei.

Trainer Lucio Geral ist mit dem bisherigen Verlauf der Sommervorbereitung rundum zufrieden. Die Spieler hätten ihre Aufgaben in der Vorbereitungsphase vorbildlich umgesetzt. „Die Jungs haben das individuelle Programm vor dem ersten Mannschaftstraining vernünftig absolviert“, berichtet Geral. Seit dem Start des Mannschaftstrainings kann er auf eine große Trainingsgruppe zurückgreifen: „Wir haben zwischen 26 und 28 Spieler im Training und können daher ganzheitlich in allen Mannschaftsteilen arbeiten und haben eine gute Intensität.“

Neuzugänge schnell integriert – sportlich wie menschlich

Die Integration der Neuzugänge sei bislang sehr gut verlaufen. „Zuerst ist es uns wichtig, die Jungs schnell menschlich einzugliedern, dass sie Anschluss in der Kabine und im Verein finden. Dann machen sie es uns aktuell recht einfach, sie auch inhaltlich in die Spielidee zu integrieren.“ Der Trainer freut sich über die schnelle Eingewöhnung: „Daher sind wir sehr positiv reingekommen und freuen uns, dass die Jungs schon 'Zepernicker' werden konnten.“

Riccardo Ciao hebt sich durch seine Persönlichkeit hervor: „Er hat aufgrund seiner Erfahrung eine angenehme Persönlichkeit im Umgang mit den Mitspielern und dem Trainerteam. Er ist sehr ehrgeizig und fleißig, da macht die Zusammenarbeit Spaß.“

Max Fildebrandt ist derzeit noch verletzt, aber kein Unbekannter im Team: „Da er aber nur ein Jahr weg war, kennt er die Kabine, die Mannschaft und wird sicherlich schnell wieder reinfinden.“

Viacheslav Veybert wird demnächst hinzustoßen: „Er steigt ab dem heutigen Montag ins Training ein – kommt aus dem Urlaub.“

Dustin Warmbrunn war ebenfalls nur kurz weg und ist bereits voll integriert: „Wir kennen ihn und wissen, was wir an ihm haben.“

Ein besonderer Neuzugang ist Ozan Pekdemir, mit dem Geral bereits bei Eintracht Mahlsdorf in der Oberliga zusammengearbeitet hat: „Mit ihm konnten wir qualitativ eine Komponente gewinnen, die wir so bisher nicht im Kader hatten. Er kann mehrere Gegenspieler binden, Linien brechen und Räume für Mitspieler aufziehen, sodass er unserem Spiel einen absoluten Mehrwert gibt.“

Justin Pehl bringt Erfahrung aus einem leistungsorientierten Umfeld mit: „Er ist im Barnim seit Jahren zuhause und wohnt wenige Minuten vom Platz entfernt. Er kommt aus einem stark leistungsorientierten Umfeld aus Klosterfelde und wird uns hinsichtlich Dynamik, Intensität und Siegermentalität weiterhelfen.“

Mit Yulian Andres Moreno begrüßt Geral einen weiteren bekannten Spieler: „Ebenfalls ein ehemaliger Schützling aus Mahlsdorfer Zeiten. Er hat viel Tiefgang im Sturm, ist enorm fleißig in allen Spielphasen und im Kopfballspiel neben Kevin Maek sicherlich die größte Qualität im Kader.“

Auch Robert Amuri soll neue Akzente setzen: „Aufgrund seiner Größe und Statur hat er eine Note, die uns gerade gegen den Ball und im Box-to-Box-Spiel verstärken wird.“

Timm Gromelski genießt besonderes Vertrauen: „Ich kenne ihn seit der Jugend, er ist mit einer hohen Begabung ausgestattet. Im Zentrum soll er unserem Spiel weitere Struktur verleihen, das Spiel im Übergangsdrittel mitgestalten und wird hoffentlich eine Führungsposition innerhalb der Mannschaft übernehmen.“

Keine weiteren Transfers geplant

Nach zahlreichen Transfers sieht Geral keinen weiteren Handlungsbedarf: „Bisher ist nichts weiter geplant.“ Auch auf der Abgangsseite herrscht Klarheit: „Keine weiteren Abgänge geplant.“

Kaderbreite und Gemeinschaft als Fundament

Die große Trainingsgruppe und die mannschaftliche Geschlossenheit stimmen den Coach zuversichtlich. „Die Kaderbreite und die menschliche Ebene – es fühlt sich nach einer großen Gemeinschaft an, die der Grundstein für den gemeinsamen Erfolg ist“, beschreibt Geral die Stärke seines Teams.

Ziel: Endlich mehr als Rang drei

Nach zwei dritten Plätzen in Folge gibt es in Zepernick nun einen klaren Auftrag: Das Ergebnis verbessern. „Das Ergebnis der letzten beiden Jahre - jeweils Platz 3 - verbessern“, lautet die unmissverständliche Zielvorgabe. Ein erneuter Platz auf dem Podium wäre also zu wenig – der Blick geht weiter nach oben.

Drei klare Meisterschaftsfavoriten

In einer ambitionierten Liga sieht Geral vor allem drei Teams mit Titelchancen. „Viktoria Potsdam, Preussen Eberswalde und den FSV Bernau“, zählt er auf. Diese Klubs sieht er in der Favoritenrolle, gegen die man bestehen will.

Entscheidung über Kapitän steht noch aus

Wer die Mannschaft als Kapitän in die Saison führen wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch offen. „Das kristallisiert sich erst im Laufe der Vorbereitung heraus“, erklärt der Trainer. Die endgültige Entscheidung soll also in den kommenden Wochen fallen.

Breite Basis für hohe Ziele

Die SG Einheit Zepernick startet mit neuem Personal, großem Kader und einem gewachsenen Gemeinschaftsgefühl in die neue Spielzeit der Landesliga Nord. Trainer Lucio Geral hat eine klare Idee, wie das Team inhaltlich und menschlich zusammenfinden soll. Der Kader wirkt ausgewogen, die Neuzugänge sind durchdacht gewählt – nun soll auch das Ergebnis auf dem Platz eine neue Sprache sprechen. Zepernick will die Grundlage legen, um mehr als Platz drei zu erreichen.