"Es fühlt sich momentan nach Stillstand an"

Im kleinen Derby zwischen der SVG Göttingen und Eintracht Northeim konnte am Samstag kein Sieger ermittelt werden. Beide Teams neutralisierten sich und konnten kein Tor erzielen. Während die SVG mit drei Remis etwas auf der Stelle tritt, war es auch für Northeim das dritte Remis. Beide Teams bleiben ohne Sieg.

Die Gastgeber fanden nur schwer ins Spiel und schafften es selten, ihr volles Potenzial auf den Platz zu bringen. Northeim stand defensiv stabil und ließ kaum zwingende Chancen zu, während die SVG über weite Strecken zu ungenau agierte und nur vereinzelt für Gefahr sorgen konnte. Auch nach der Pause blieb es ein Spiel ohne große Höhepunkte: Beide Mannschaften versuchten zwar, Akzente zu setzen, doch die letzte Konsequenz im Offensivspiel fehlte.

SVG-Trainer Nils Reutter zeigte sich nach der Partie selbstkritisch:

„Am Ende des Tages war es wieder zu wenig, nur dass wir diesmal in keiner Phase wirklich ans Maximum gegangen sind – bis auf wenige Ausnahmen. Schlussendlich muss man sagen, wir sind weiterhin schwer zu besiegen, trotzdem fühlt es sich im Moment nach Stillstand an.“





Nachdem in den vergangenen Jahren entweder die SVG beide Spiele gewann oder Northeim jeweils gewann, nun wieder ein Remis. Tabellarisch bleiben beide Teams im unteren Drittel mit drei Punkten auf dem Konto.