„Es fühlt sich ganz klar wie eine Niederlage an“

„Grundsätzlich machst du ein richtig gutes Spiel, aber das 1:1 fühlt sich ganz klar wie eine Niederlage für uns an“, fasste Wienhold die Gemütslage nach dem Schlusspfiff treffend zusammen.

Dabei begann seine Mannschaft dominant und ließ den Ball sicher durch die eigenen Reihen laufen. Wilsche stand tief, verteidigte kompakt und setzte einzig auf lange Bälle in die Spitze. „Wilsche war, wie erwartet, hinten drin – komplett. Der Stürmer stand an der Mittellinie, sie haben den Ball gewonnen und sofort lang geschlagen.“

Lange schien diese Spielweise keine Gefahr darzustellen – bis zur 32. Minute. Nach einem Ballverlust in der Offensive nutzte Mika Pieper eine der seltenen Gelegenheiten der Gäste und traf aus der Distanz zur überraschenden Führung. „Momentan ist es gefühlt wie ein Fluch, dass jeder erste Schuss vom Gegner ein Tor ist. Das ist Wahnsinn“, ärgerte sich Wienhold.

Doch der VfB reagierte stark: Nach einem Eckball erzielte Mathis Rechin (39.) den verdienten Ausgleich. Im Anschluss drängte Fallersleben auf die Führung, erspielte sich zahlreiche Möglichkeiten – blieb jedoch im Abschluss zu unkonzentriert. „Bis zum Sechzehner machen wir ein richtig gutes Spiel. Aber im letzten Drittel sind wir zu unkonzentriert, da fehlt die letzte Konsequenz. Das ist sehr, sehr nervig“, so der Trainer.

Auch im zweiten Durchgang blieb das Bild gleich: Fallersleben bestimmte Tempo und Ballbesitz, während Wilsche mit viel Einsatz verteidigte. Erst in der Schlussphase kamen die Gäste durch drei Ecken noch einmal gefährlich vor das Tor von Max Mohnke, doch es blieb beim Remis.

„Von den Chancen her musst du das Spiel gewinnen. Aber wenn du die Dinger nicht machst, stehst du am Ende nur mit einem Punkt da“, bilanzierte Wienhold, der trotz des Frusts positive Ansätze sah: „Wir sind in der Liga gut angekommen, werden immer stärker. Wenn wir die Abschlüsse in den Griff bekommen, holen wir auch genug Punkte.“

Mit dem Unentschieden bleibt der VfB Fallersleben II im Tabellenmittelfeld (Platz 9, 16 Punkte), während Wilsche-Neubokel (Platz 7, 20 Punkte) den Abstand nach unten wahrt. Für Wienholds Team stehen nun drei richtungsweisende Spiele gegen Gifhorn, Schwülper und Wendschott an – Partien, die der Coach klar einordnet:

„Da ist verlieren verboten. Wir wollen uns da unten rausarbeiten – aber dafür müssen wir endlich unsere Chancen nutzen.“