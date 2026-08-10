„Es fühlt sich eher an wie zwei verlorene Punkte“

– Foto: Maurice Danner

Zum Auftakt der Bezirksliga Braunschweig 4 haben sich der Vfl Olympia Duderstadt 08 und die SG Niedernjesa mit 1:1 getrennt. Nach einer torarmen ersten Halbzeit gingen die Gäste durch Asad Ayub in Führung, ehe Omar El Zein in der Schlussphase noch den Ausgleich für Duderstadt erzielte. Während die Gastgeber mit dem Punkt haderten, bewertete Niedernjesas Trainer das Ergebnis als leistungsgerecht.

Dabei hatte der VfL Olympia Duderstadt 08 nach Einschätzung von Sportdirektor Jan Ringling in der ersten Hälfte durchaus die Möglichkeit, die Partie früh in die gewünschte Richtung zu lenken. „Ich muss leider sagen, dass es sich eher anfühlt wie zwei verlorene Punkte als ein gewonnener.“

Aus dieser Überlegenheit schlug die Mannschaft jedoch kein Kapital. Statt sich mit einem Treffer mehr Sicherheit zu verschaffen, blieb die Begegnung offen. „Hätten da einfach einen reindrücken müssen, dass das Spiel einfach ein bisschen lockerer wird und wir ein bisschen mehr ins Zocken kommen. Das haben wir nicht geschafft.“

Duderstadt erarbeitete sich demnach mehrere Möglichkeiten und hatte spielerisch zunächst die Oberhand. „Es waren in der ersten Halbzeit drei, vier gute Chancen, wir haben uns Chancen erarbeitet, hatten auch Übergewicht und mehr vom Spiel, mehr Spielanteile.“

Auch die SG Niedernjesa sah eine erste Hälfte, die von Zurückhaltung und Fehlern geprägt war. „Insgesamt das erwartet kampfbetonte und eher zähe, von Nervosität geprägte Spiel“, sagte SG Niedernjesa Trainer Christian Nitsche. „Viele Nicklichkeiten und einfache Ballverluste auf beiden Seiten.“

Beide Mannschaften waren dabei vor allem darauf bedacht, das eigene Tor zu hüten. „Sowohl der VfL als auch wir waren überwiegend darauf bedacht, defensiv wenig zuzulassen und den Gegner nicht zu Geschenken einzuladen.“ Entsprechend fiel auch die Zahl der Torchancen überschaubar aus: „Kaum nennenswerte Torchancen in der ersten Halbzeit.“

Nach dem Seitenwechsel wollte Duderstadt die Partie stärker an sich ziehen. Doch zunächst war es Niedernjesa, das den entscheidenden Moment erwischte. In der 68. Minute brachte Asad Ayub die Gäste mit 1:0 in Führung. Dem Treffer ging eine Standardsituation von Pascal Aschenbrandt voraus, die Ayub per Kopf abschloss.

Danach allerdings veränderte sich die Herangehensweise der Gäste. „Wir beschränken uns danach jedoch zu sehr mit dem Verwalten dieser Führung.“

Duderstadt erhöhte daraufhin den Druck. Die Gastgeber kamen zunehmend zu mehr Spielanteilen und hatten mehr vom Ball. „Duderstadt drängt dann zum Ende zunehmend, auch mit deutlich mehr Spielanteilen, auf den Ausgleich. Da haben wir es einfach versäumt, für entsprechende Entlastung zu sorgen.“

In der 83. Minute fiel schließlich der Ausgleich. Nach einem hohen langen Ball, der aus einem Torabschlag des Duderstädter Torhüters entstand, kam Omar El Zein an den Ball und lupfte ihn über den Niedernjesaer Torwart zum 1:1.

Die Entstehung des Treffers sorgte bei Christian Nitsche allerdings für erheblichen Unmut. „Hier ist anzumerken, dass der junge Linienrichter die Abseitsfahne hebt und intensiv schwenkt, woraufhin wir im Kollektiv den Fehler machen, den Flugball nicht einfach wegzuverteidigen.“

Omar El Zein nutzte die Situation. „El Zein bedankt sich und lupft den Ball unbedrängt zum 1:1 über unseren Keeper.“ Christian Nitsche kritisierte dabei die Situation aus Sicht seiner Mannschaft, machte aber zugleich deutlich, dass seine Spieler selbst weiter hätten reagieren müssen: „Hier hätte man schon erwarten können, dass das Regelwerk bei den Unparteiischen bekannt ist.“

Doch damit wollte der Niedernjesaer Trainer die Verantwortung nicht vollständig abgeben. „Aber wir dürfen schlichtweg auch nicht einfach aufhören, Fußball zu spielen.“

Der Ausgleich war damit zugleich der Schlusspunkt einer Partie, die über weite Strecken von Vorsicht und wenigen klaren Möglichkeiten geprägt war. Während Duderstadt nach dem späten Treffer zumindest noch einen Punkt rettete, blieb bei Jan Ringling vor allem Enttäuschung zurück.

„Gut, dass wir natürlich den Punkt noch geholt haben, aber mit dem Spiel können wir so nicht zufrieden sein und müssen gucken, dass wir nächste Woche das einfach besser machen.“ Denn auch die zweite Halbzeit überzeugte den Sportdirektor nicht. „In der zweiten Halbzeit haben wir uns eigentlich viel vorgenommen, wie es halt so ist.“

Statt einer Befreiung nach dem Rückstand folgte aus Sicht des VfL jedoch keine überzeugende Reaktion. „Da hat der Gegner dann aber eine Standardsituation und geht 1:0 in Führung. Das hat nicht geholfen oder nicht dazu beigetragen, dass wir noch freier spielen. Ganz im Gegenteil, in der zweiten Halbzeit haben wir uns dann echt wenig Chancen herausspielen können.“

Jan Ringlings Urteil über die Partie fiel entsprechend kritisch aus: „War kein gutes Spiel und auch kein hochklassiges Spiel.“ Auch den mangelnden Aufwand betont er: „Über 90 Minuten eigentlich nicht einmal irgendwie an unser Limit gekommen.“

Christian Nitsche kam derweil zu einem insgesamt versöhnlicheren Urteil. „Am Ende ein leistungsgerechtes, dem Spielverlauf weitestgehend angemessenes Unentschieden.“ Den Punkt nimmt Niedernjesa zwar mit, doch auch dort ist man sich bewusst, dass der Ertrag begrenzt ist: „Ein Punkt, den wir zwar gerne mitnehmen, der aber am Ende – mit Verlauf einer langen Saison – für beide Seiten nur bedingt weiterhilft.“