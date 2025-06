"Es folgt sicher eine Party, von der wir noch lange erzählen werden"

Der FC Borussia Brandenburg hat es geschafft: Mit beeindruckenden 75 Punkten aus 31 Spielen sicherte sich das Team vorzeitig die Meisterschaft in der Kreisoberliga Havelland und steigt damit in die Landesklasse auf. Entsprechend ausgelassen wurde gefeiert, wie Co-Trainer Steffen Kirchner berichtet: „Ja es ging am Sonntag noch bis in den Montag hinein und dieses Wochenende folgt dann sicher eine Party, von der wir noch lange erzählen werden.“

Von Spiel zu Spiel zum großen Ziel

Mit dem Titelgewinn hatten die Borussen nicht zwingend gerechnet. „Die Kreisoberliga hat ein enormes Niveau und die Spitzgruppe bestand aus Teams mit sehr guter Qualität“, erklärt Kirchner. „Wir wollten einfach von Spiel zu Spiel schauen und das Maximale rausholen. Dass es jetzt so endete, ist einfach eine herausragende Leistung der Mannschaft.“ Diese Einstellung, gepaart mit Entschlossenheit, zahlte sich aus.

Wille, Zusammenhalt – und ein Menschenfänger

Auf dem Weg zur Meisterschaft war der Schlüssel nicht nur der unbändige Einsatz auf dem Platz, sondern auch die starke Mentalität innerhalb des Teams. „Die Jungs zeichnet einfach ein enormer Wille und ein Teamgeist aus, der sicher beispielhaft ist“, lobt Kirchner. Einen großen Anteil daran sieht er auch beim Trainerkollegen: „Dass der Verein immer ruhig geblieben ist und mit Felix Klepzig einen ‚Menschenfänger‘ im positiven Sinne als Trainer hat, waren sicher wichtige Faktoren.“

Nie aufgegeben – und mit dem Ball was anzufangen

Auch wenn es mal nicht lief, ließ sich das Team nicht beirren. „Die Jungs haben einen Riesenwillen und haben sich auch von Rückständen oder Rückschlägen nie unterkriegen lassen“, betont Kirchner. Und auch spielerisch wusste die Mannschaft zu überzeugen: „Dass jeder von ihnen weiß, was mit dem Ball anzufangen ist, ist sicher eine enorme Stärke.“

Zwischen Mallorca und Durchhaltewillen

Die Partylaune hält an – und das nicht nur in Brandenburg. „Einige waren ja bereits auf Mallorca zum Herrentag und am Wochenende starten wir sicher ab Freitagabend ein Wochenende, wo auch enorme Willensstärke und Durchhaltefähigkeit benötigt wird“, sagt Kirchner mit einem Augenzwinkern.

Klares Ja zum Aufstieg

Auf die Frage, ob das Aufstiegsrecht wahrgenommen wird, gibt es eine klare Antwort: „Ja sicher.“ Nach dieser Saison war das für Verein und Mannschaft wohl auch keine Frage. Die Belohnung für monatelange harte Arbeit ist ein Platz in der Landesklasse.

Transfers noch unter Verschluss

Was die personellen Veränderungen zur neuen Saison betrifft, lässt sich Kirchner noch nicht in die Karten schauen: „Dazu können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nix sagen.“ Klar ist: Der Kern der Mannschaft hat in dieser Spielzeit überzeugt und soll auch eine Liga höher bestehen.

Mit Demut und Leidenschaft in die neue Spielzeit

Ein Ausblick auf die Saison 2025/2026? „Wir wollen das einfach genießen und von Spiel zu Spiel schauen. Mit der Einstellung sind wir doch ganz gut gefahren“, so der Co-Trainer. Eine Einstellung, die dem FC Borussia Brandenburg nicht nur den Meistertitel gebracht hat – sondern vielleicht auch den Grundstein für weitere Erfolge legt.