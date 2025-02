„Es fehlte an Konsequenz und Stabilität“ – Dachau 65 mit Remis im ersten Test

Ein mehr als achtbares 1:1 haben die Landesliga-Fußballer des TSV Dachau 1865 in ihrem Test am Samstag in Hallbergmoos erreicht. Auf dem Kunstrasenplatz neben dem Stadion Am Airport zeigten die Dachauer gegen den Tabellenvierten der Landesliga Südost vor allem in der ersten Halbzeit eine couragierte Leistung.

Zwar wackelte es in einigen Situation im Abwehrbereich gewaltig, aber nach vorne war es erfrischend anzusehen, was der TSV 1865 anbot. Es gab einige hochkarätige Torchancen. Personell und im Positionsbereich wollte Trainer Gökhan San einiges ausprobieren. So spielte Kerem Özdemir erstmals als Zentrumsstürmer und überzeugte durchaus. Vor allem beim 1:0 in der 42. Minute durch den so lange schmerzlich vermissten Sebastian Löser, der nach einer Vorarbeit Özdemirs halblinks durch die VfB-Reihen ging und aus kurzer Distanz traf.