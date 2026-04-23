Es fehlt nicht mehr viel

Mühlhausen (blau-gelb) befindet sich in der besten Ausgangslage für die Meisterschaft. – Foto: Foto Pfeifer

Die Zahl der Woche ist die Sechs. Sechs Punkte Vorsprung hat der 1.FC Mühlhausen als Verbandsliga-Spitzenreiter sechs Spieltage vor Saisonende auf den 1.FC Bruchsal, der am Sonntag zum Sechs-Punkte-Spiel nach Mühlhausen kommt (Anpfiff, 15 Uhr). Wenn der Primus dieses Duell gewinnen sollte, müsste es an den danach fünf ausstehenden Partien mit dem berüchtigten Teufel zugehen, damit nicht die Meisterschaft herausspringt.

"Auch wenn es eine Floskel ist, wir bleiben uns treu und schauen nur auf das anstehende Spiel", sagt Steffen Kretz, der nicht einmal einen kleinen Seitenblick auf das Restprogramm wagt. Das machen der FCM-Trainer und seine Schützlinge bislang genau richtig, mehr Beweis als die Tabelle ist dafür nicht nötig.

Gegen Bruchsal ist unstrittig, dass die Gäste ungleich stärker unter Druck stehen, wenn sie noch einmal näher an Rang eins herankommen wollen. Mühlhausen könnte seinerseits mit einem Remis sehr gut leben. "Darauf zu spielen verbietet sich aber", hält Kretz überhaupt nichts davon ein Ergebnis zu verwalten und ergänzt, "wir versuchen zu gewinnen, an unserer Marschroute ändert sich nichts." Die Form ist stabil, momentan spricht nichts gegen Mühlhausen. "Unserer Punkteausbeute in der Rückrunde ist zudem konstant, wir sind gut drauf und das Selbstvertrauen ist da", verkündet der 38-Jährige Positives von allen Ebenen.