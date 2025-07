„Es fehlt einfach die Erfahrung“ – Joker Schweinsteiger rettet Last-Minute Punkt von Haching II

Unterhaching – Zwei Spiele, zweimal 2:2. Mit einem ganz späten Ausgleich sammelte die SpVgg Unterhaching II in der Landesliga Südost den zweiten Punkt mit dem 2:2 (1:0) beim TSV 1860 Rosenheim. Für die junge Mannschaft war es einmal mehr eine sehr intensive Lerneinheit.

Die erste Phase des Spiels gehörte den Hachingern, die bereits in der 3. Minute durch Philipp Zimmerer in Führung gingen und dann auch die Chancen hatten, einen zweiten Treffer nachzulegen. Ein so junges Gebilde mit einem Durchschnittsalter von gerade einmal 17,8 Jahren kann aber schnell aus den Fugen geraten und das passierte mit einem Rosenheimer Pfostenschuss (22.).

Haching verlor den roten Faden und rettete die Führung mit etwas Glück in die Pause. „Mit elf Spielern aus der eigenen U19 fehlt einfach die Erfahrung“, sagte später Trainer Andreas Haidl. Aber genau aus diesem Grund hat man ja die Spieltagsmannschaft, bei der die jungen Talente im Männerfußball lernen können. Und in Rosenheim waren die Lerngegner auch einen Kopf größer und körperlich überlegen.

Joker Andreas Schweinsteiger trifft in der Nachspielzeit für die SpVgg Unterhaching II zum 2:2-Endstandt

Nach dem Seitenwechsel fehlte den Gästen die Entlastung, sodass die Rosenheimer Tore eigentlich nur eine Frage der Zeit waren. Audai Elghatous (60.) und Leon Tutic (67.) drehten dann das Spiel mit der Folge, dass das wohl vorentscheidende 3:1 von Rosenheim drohte. Haching hielt sich im Spiel und kam bei der Schluss offensive zurück. Und es war wieder so eine typische Fußballgeschichte, dass der Rosenheimer Andreas Schweinsteiger in der 72. Minute eingewechselt wurde, um dann in der 93. Minute den Ausgleich gegen seinen Heimatverein zu schießen.

Nach einer Freistoß-Hereingabe brachte Rosenheim die Kugel nicht weg und der Hachinger versenkte den zweiten Ball. Damit haben die jungen Hachinger zwei Punkte mit 4:4 Toren und Trainer Andreas Haidl attestiert der Mannschaft schnelle Lernfortschritte. So ein Flutlichtspiel bei einer gestandenen Männermannschaft eines bekannten bayerischen Traditionsvereins ist eben etwas ganz anderes als das spielerische Kräftemessen von U19-Mannschaften aus den deutschen Nachwuchsleistungszentren. (Nico Bauer)