Es fehlt die Eiseskälte beim FC Neustadt

Der Plan sah folgendermaßen aus: In den beiden Spielen gegen die "Klassenkampf-Kollegen" FC Öhningen-Gaienhofen und FC Überlingen fleißig punkten und dann an diesem Wochenende gegen den FC Radolfzell schauen, was noch geht. Doch daraus wurde nichts: Der FC Neustadt heimste gerade einmal ein Pünktchen aus den zwei Partien ein. Das jüngste Remis gegen Schlusslicht Überlingen war nicht Fisch, nicht Fleisch. "Zu wenig", meinte Tobias Gutscher direkt nach Abpfiff, und an dieser Einschätzung hat sich bis heute nichts geändert. "Wir brauchen endlich wieder einmal einen Sieg, um den Anschluss ans hintere Mittelfeld herzustellen." Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.