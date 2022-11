„Es fehlt der Taktgeber“: Denklingens Trainer Ansorge vermisst das kreative Momentum auf dem Platz Am Sonntag in Aubing

Denklingen – „So eine junge Mannschaft musst du einfach anders bearbeiten“, stellt der Übungsleiter klar. Er habe „keine schlechtere Mannschaft“ als im Vorjahr. Und doch fehlt dem VfL Denklingen einiges zur vorigen Bezirksliga-Saison: Automatismen, Selbstvertrauen, Kreativität.

Manchmal klappen die Notwendigkeiten ganz ordentlich, dann gibt es zumeist auch Punkte. Aber komplett auslesen und korrigieren lässt sich der Fehlerspeicher aktuell nicht. Mit dem SV Aubing wartet am Sonntag ein Tabellennachbar auf den VfL. Geht das Wechselspiel aus Sieg und Niederlage uneingeschränkt weiter, ist ein Dreier nur Formsache. Doch so einfach ist es freilich nicht. Ursprünglich wollte die Elf von Ex-Profi Patrick Ghigani ein Wörtchen um den Aufstieg mitreden. Spätestens, nachdem Athanasios Savvas, ein Angreifer mit überdurchschnittlicher Qualifikation, zurückgeholt wurde. Doch vom Saisonziel sind die Aubinger meilenweit entfernt. Sie müssen aufpassen, nicht in die Abstiegszone zu rutschen. „Sie haben ähnliche Probleme“, so Ansorge. „Individuell eine gute Truppe, aber ohne Konstanz.“