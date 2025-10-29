Es fängt grad erst an - Tiefenbach mit tollem Rückrundenstart

Nach einigen Pleiten musste Tiefenbach den Platz in den Top 3 räumen, jedoch nicht wegen schwacher Leistungen, sondern weil personell einfach weiter viele Verletzte (vor allem im Kader der 1. Mannschaft) zu beklagen sind. Auch im Heimspiel gegen Vilslern mussten die Coaches viel basteln und telefonieren um ein schlagkräftiges Team zusammenzustellen. Trotz aller Nöte machten die Grünweißen um Routinier und Kapitän Schmerbeck ein sehr gutes Spiel, gegen ein Team, gegen das man im Hinspiel noch mit 1-6 unter die Räder geriet. In der 35. Min. erreichte eine tolle Flanke von Peter Loder den im Strafraum lauernden Mühlbauer und es stand nach strammem Volleyschuss 1-0. Im 2. Durchgang dann ein hin und her und immer wieder war es Teufelskerl "Gigi" Jakob Kandler der mit starken Paraden und Flugeinlagen sein Team die Führung rettete. Nach einem Konter in der 75. Min. war dann Lukas Fernandes zur Stelle und verwertete eine Vorlage von Mühlbauer zum 2-0 Endstand. Nun stehen noch 3 Spiele bis zur Winterpause auf dem Programm und da heisst es nun eng zusammen rücken und jeden Punkt mitnehmen, vielleicht kann man dann im Frühjahr wieder die Top 3 angreifen.