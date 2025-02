„Es entstehen gute Gespräche“ – TuS Geretsried nach Trainingslager bereit für Generalprobe

Abflug nach Spanien: In der Nähe von Barcelona absolvierten die TuS-Fußballer aus der Ersten Mannschaft und der Reserve ein Trainingslager. Mit dabei waren auch Trainer und Betreuer. – Foto: Rudi Stallein

Nach dem Trainingslager in Barcelona ist TuS-Coach Dittmann motiviert für die Rückrunde und sieht das Testspiel gegen Habach als gute Generalprobe für seine Mannschaft.

Allmählich wird es wieder ernst: In sechs Tagen beginnt für die Geretsrieder Landesliga-Fußballer mit dem Auswärtsspiel beim SV Bruckmühl das Restprogramm in der Landesliga Südost. Zuvor steht an diesem Montag im Isarau-Stadion gegen den ASV Habach ein letzter Test (19.30 Uhr) im Vorbereitungsplan. Das Spiel gegen den Bezirksligisten was kurzfristig vereinbart worden, nachdem die ursprünglich für das vorletzte Wochenende angesetzte Partie beim SB Chiemgau Traunstein abgesagt worden war. Teambuilding beim Ausflug nach Barcelona

Die vergangene Woche verbrachten die TuS-Kicker im Trainingslager an der spanischen Costa Dorada nahe Barcelona. „Sehr schön“ sei das gewesen und „sehr entspannt“, fasst Daniel Dittmann den Aufenthalt im Cambrils Park Family Resort zusammen. Vor allem die zwischenmenschliche Komponente hebt der TuS-Coach hervor: „Man kommt sehr auf andere Gedanken, es entstehen gute Gespräche, aber zwanglos, spontan.“ Und auch wenn er für das Wetter („nicht immer top, 15 Grad, zwei, drei Regenschauer“) keine Bestnoten vergeben mag, ist er für die fünf Radlminuten vom Bungalow-Resort entfernte Trainingsanlage voll des Lobes. „Die zwölf Plätze waren richtig gut“, schwärmt Dittmann nach sechs intensiven Trainings und einer regenerativen Einheit. Wem das nicht genügte, der fand im Angebot des Hotels rasch Mitspieler für weitere sportliche Aktivitäten wie beispielsweise ein flottes Paddel-Tennis Match. Ein Highlight im Rahmenprogramm sei der Ausflug nach Barcelona gewesen, berichtet Dittmann. In der Hauptstadt Kataloniens seien seine Kicker, Trainerkollegen und Betreuer in Kleingruppen individuell auf Erkundungstour gegangen, ehe man den Städtetrip am Abend in einem Club gemeinsam habe ausklingen lassen.