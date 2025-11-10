"Es ehrt mich natürlich, wenn man meine Arbeit wahrnimmt"

Der im Sommer eingestiegene Coach Damian Nagler hat mit dem Bezirksligisten Cannstatt 97 eine beeindruckende Entwicklung hingelegt, obwohl vor der Saison viele den Verein im Abstiegskampf gesehen haben. Im FuPa-Interview spricht der Erfolgstrainer, der nebenbei auch als Coach beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) tätig ist, über den Verlauf der Saison.

Damian Nagler: Ich denke, das ist vor allem das Ergebnis harter Arbeit – von allen Beteiligten. Mein Co-Trainer und ich haben eine klare Idee entwickelt, wie wir Fußball spielen wollen, und die Mannschaft hat das mit großem Engagement angenommen. Ich sehe mich da eher als Teil eines funktionierenden Teams. Worauf ich allerdings ein bisschen stolz bin, ist dass wir über die gesamte Hinrunde oft Verletzungspech gehabt haben und dass somit wichtige Leistungsträger vermehrt ausgefallen sind. Umso geiler, dass die, die da waren, ihre Chance genutzt und die Vorgaben super umgesetzt haben.

FuPa: Trotz erheblicher Abgänge haben Sie mit Cannstatt weiter für Aufsehen gesorgt. Wie erklären Sie sich diesen Erfolg?

Damian Nagler: (lächelt) Das ist nett gemeint, aber das ist Quatsch. Ich habe das Glück, mit guten Jungs zusammenzuarbeiten – vom Betreuerteam bis zu den Spielern. Ich verstehe meine Aufgabe darin, die richtigen Impulse zu geben und die Mannschaft weiterzuentwickeln - mehr aber auch nicht.

FuPa: Viele Beobachter sagen, der Erfolg sei die Handschrift des Trainers in Cannstatt. Fühlen Sie sich in dieser Rolle wohl?

FuPa: Sie sind auch beim DFB als Coach aktiv. Wie beeinflusst diese Tätigkeit Ihre Arbeit im Verein?

Damian Nagler: Die Arbeit beim DFB ist eine große Ehre und eine tolle Herausforderung. Man lernt dort viel über moderne Trainingssteuerung, Persönlichkeitsentwicklung und den Umgang mit Talenten. Ich versuche, diese Erfahrungen in meine tägliche Arbeit einfließen zu lassen – aber am Ende zählt immer der Mensch, nicht die Theorie. Ich bin froh, dass ich beide Welten miteinander verbinden darf.

FuPa: Als Coach beim Deutschen Fußball-Bund, das ist nicht alltäglich. Weckt das nicht automatisch Begehrlichkeiten bei anderen Vereinen?

Damian Nagler: Ehrlich gesagt, nehme ich das sehr gelassen. Es ehrt mich natürlich, wenn man meine Arbeit wahrnimmt, aber ich bin kein Freund davon, mich von Spekulationen treiben zu lassen.

FuPa: Ihre Mannschaft beschreibt Sie als detailverliebt, emotional und respektvoll. Wie wichtig ist Ihnen dieser Umgangston?

Damian Nagler: Sehr wichtig. Fußball ist ein emotionales Spiel, aber Respekt ist die Basis für jede Entwicklung. Ich möchte, dass meine Spieler verstehen, warum wir etwas tun – nicht nur, dass sie es tun. Wenn das gelingt, entsteht Vertrauen, und Vertrauen ist die Grundlage für Leistung.

FuPa: Es stehen noch vier Spiele an, dann steht die Weihnachtszeit vor der Tür. Wo landet Cannstatt zur Halbserie?

Damian Nagler: Grundsätzlich denke ich von Spiel zu Spiel. Aber aktuell fallen uns jede Woche neue Spieler aufgrund von Verletzungen im Spiel aus, daher muss ich erstmal abwarten, wer die nächsten Wochen zur Verfügung steht (lacht). Aber ums auf den Punkt zu bringen: Wir haben die ersten 20 von 40 Punkten als Mindestziel erreicht. Alles andere ist Bonus.