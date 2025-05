Es droht die Relegation

"Wir sind dazu verdammt nächste Woche zuschauen zu müssen", sagt der SGU-Trainer, will sich aber sonst nicht darüber beschweren. "Das ist jetzt eben so und wir tun diesen Sonntag alles dafür, um gegen Waldangelloch zu gewinnen und mit einem positiven Gefühl die Liga zu beenden." Gegen den TSV brauchen die Untergimperner eine starke Leistung und möglicherweise wird diese Partie zur Generalprobe für die am Pfingstwochenende anstehende Relegation. Selbige könnte der letzte Strohhalm zum Klassenerhalt sein. "Immerhin können wir nicht direkt absteigen", zieht Puente das Positive aus der gegenwärtigen Situation, in der seine Mannschaft den Klassenerhalt nicht mehr in der eigenen Hand hat.

Der Rundenverlauf hatte einige Rückschläge parat. Im Gegensatz zur vergangenen Saison, als die SGU ohne größere Verletzungen durchkam und einen beachtlichen sechsten Tabellenplatz belegte, lief es dieses Spieljahr in dieser Hinsicht viel holpriger. Besonders schmerzt in diesem Zusammenhang der Ausfall von Dennis Klinger. "Wir hoffen, dass er sich gut erholt", wünscht ihm sein Trainer eine vollständige Genesung. Ein Rippenbruch samt verletzter Lunge aus dem vergangenen Wochenende bedeutet das Klingers Saisonende.