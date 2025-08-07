Auch seine Qualitäten als Anführer sind derzeit gefragt: Benedikt Krug und die "Schwabenritter" müssen gerade eine schwierige Phase bewältigen. – Foto: Johannes Traub

Es droht der Fehlstart: »Wir machen gerade eine schwere Zeit durch« Zwei Pleiten in der Liga, Aus im Pokal, viele Ausfälle und am morgigen Freitag klarer Außenseiter gegen die Bayern-Amateure: Schwaben Augsburg muss früh in der Saison durch eine heikle Phase Verlinkte Inhalte Regionalliga Bayern FC Bayern II Schw. Augsb. Max Wuschek

In der Sommerpause orakelte Max Wuschek, Sportdirektor beim TSV Schwaben Augsburg: "Das zweite Jahr nach dem Aufstieg gilt ja allgemein als das schwierigere." Und die alte Fußballerweisheit könnte sich im Fall der "Schwabenritter" wieder einmal bewahrheiten. Zwei Spiele, null Punkte stehen bislang in der Regionalliga Bayern zu Buche. Am Dienstag ist der TSV aus dem Totopokal ausgeschieden, was die Stimmung auch nicht unbedingt verbessert hat. Zu allem Überfluß haben die Augsburger große personelle Probleme, das Verletzungspech hat voll zugeschlagen. Eine unheilvolle Gemengelage...



Auf zehn Akteure mussten die Augsburger am Dienstag in Landsberg verzichten. Am morgigen Freitag steht nun der schwere Gang ins Grünwalder Stadion zum FC Bayern II an. Zumindest Marco Luburic und Elias Herzig, die zuletzt pausieren mussten, könnten eventuell wieder rechtzeitig fit werden. Die Ausfallliste ist dennoch weiterhin lang: Kapitän Marco Greisel (Knie-OP) fällt aller Voraussicht nach bis zur Winterpause aus. Nicola della Schiava ist zwar nach seiner langwierigen Muskelverletzung wieder ins Training eingestiegen, braucht allerdings noch Zeit, um fit zu werden. Arda Yücel fällt weiter wegen Knieproblemen aus, Lukas Gerlspeck ist nach seinem Kreuzbandriss noch länger außen vor. Abwehrmann Dennis Ruisinger hat sich im Heimspiel gegen Eichstätt einen Muskelbündelriss zugezogen, Torhüter Elias Rogg muss wegen eines Kapselrisses im Daumen pausieren. Zudem ist Mittelfeldtalent Maurice Ebeling am Freitag privat verhindert.



Viele Ausfälle in Kombination mit ausbleibenden Erfolgserlebnissen: Ein Fehlstart droht, es könnte früh in der Saison ungemütlich werden bei den "Schwabenrittern". "Wir machen gerade eine schwere Zeit durch. Wichtige Stützen fehlen uns im Moment", will Wuschek auch gar nichts beschönigen. Grund zur Panik gibt es allerdings auch nicht. "Wir sind klarer Außenseiter gegen die Bayern, aber wir freuen uns auch auf eine der schönsten Auswärtsfahren der Saison. Wir wissen, dass es sehr schwer wird, wollen aber auch Spaß haben in München." Ruhe bewahren, nicht verkrampfen - nicht die schlechtesten Eigenschaften, um durch eine heikle Phase zu kommen...