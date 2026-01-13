"Es darf gerne so weitergehen"

Marco Oberle, Vorstand Aktivität beim Karlsruher Kreisligisten FV Sportfreunde Forchheim, macht den FuPa Baden Wintercheck für beide Mannschaften des Vereins.

Ja, definitiv: Die gewünschten Ziele in der Vorrunde wurden erreicht. Nach lediglich einem Punkt aus den ersten drei Spielen sah es zunächst nicht danach aus, als würden wir am Ende der Vorrunde im Spitzenfeld der Kreisliga stehen. Doch seit dem zweiten Spieltag sind wir ungeschlagen – und genau so kann es gerne weitergehen.

1) Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Wurden die gesteckten Ziele erreicht?

Aldo Llangozi hat uns im Winter mit unbekanntem Ziel verlassen. Ansonsten bleibt unser Team einschließlich Trainer- und Betreuerteam zusammen.

2) Gibt es Veränderungen im Team? Transfers, Änderungen im Trainer- und Betreuerteam?

3) Welches Team hat euch in eurer Liga am meisten überrascht?

Im Prinzip war mit den Teams Spöck und Berghausen im Spitzenfeld zu rechnen. Im negativen Sinne haben mich Malsch und Weingarten überrascht. Die zwei habe ich definitiv weiter oben gesehen.

4) Welche Ziele strebt ihr in der Rückrunde an?

Wir stehen aktuell auf Platz 2. Diesen gilt es zu verteidigen und dann sehen was noch möglich ist.

5) Im Sommer steigt die Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA. Was traut ihr der deutschen Nationalmannschaft zu und wer ist euer Topfavorit und warum?

Ich sehe Deutschland nicht bei den ganz großen Favoriten. Allerdings ist vieles möglich, wenn alle fit sind. Deutschland hat eine Top Elf. Es fehlt wahrscheinlich etwas in der Breite. Zumindest im Vergleich zu anderen Nationen.

Favoriten sind für mich: England, Spanien und Frankreich. Weil sie einfach 15, 16, 17 Weltklasse-Spieler in ihren Reihen haben. Aber auch das ist kein Grund, dass sich Deutschland verstecken muss.

Zweite Mannschaft

1) Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Wurden die gesteckten Ziele erreicht?

Nach dem Abstieg aus der A-Klasse mussten wir uns zunächst in der neuen Liga orientieren. Das ist uns aber schnell gelungen. Mit dem zweiten Tabellenplatz und Tuchfühlung zur Spitze können wir sehr zufrieden auf die Vorrunde zurückblicken und sagen, dass wir unsere gesteckten Ziele zunächst erreicht haben.

2) Gibt es Veränderungen im Team? Transfers, Änderungen im Trainer- und Betreuerteam?

Unser Team bleibt einschließlich Trainer- und Betreuerteam komplett zusammen.

3) Welches Team hat euch in eurer Liga am meisten überrascht?

Die Liga ist schwer einzuschätzen, da viele zweite Mannschaften dabei sind, die auch immer überraschen können. Mit Spessart und Schielberg hatte ich im Spitzenfeld gerechnet. Der SSV Ettlingen II war auch ein sehr starker Gegner, der auch weiterhin oben dabei ist.

4) Welche Ziele strebt ihr in der Rückrunde an?

Ganz klar wollen wir den 2. Platz verteidigen und schauen was nach ganz oben möglich ist.

5) Im Sommer steigt die Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA. Was traut ihr der deutschen Nationalmannschaft zu und wer ist euer Topfavorit und warum?

Ich sehe Deutschland nicht bei den ganz großen Favoriten. Allerdings ist vieles möglich, wenn alle fit sind. Deutschland hat eine Top-Elf. Es fehlt wahrscheinlich etwas in der Breite. Zumindest im Vergleich zu anderen Nationen.

Favoriten sind für mich England, Spanien und Frankreich. Weil sie einfach 15, 16, 17 Weltklasse-Spieler in ihren Reihen haben. Aber auch das ist kein Grund, warum sich Deutschland verstecken muss.