Es braucht erfahrene und schlaue Spieler

Der TuS Wickrath greift am Montagabend in den Wettbewerb ein. – Foto: Fabian Kirchhofer

Raimund Schleszies gewann 2004 die Mönchengladbacher Hallenstadtmeisterschaft mit dem SC Hardt. Als Experte schaut er dieses Mal auf die einzelnen Vorrundengruppen. In der Gruppe 2 spricht er über die Stärken von TuS Wickrath und was für ihn ein erfolgreiches Hallenspiel ausmacht.

In dieser Gruppe ist für mich Wickrath der klare Favorit und ein Kandidat, der am Ende mindestens im Halbfinale steht. Die Truppe ist jung und immer heiß auf die Halle – sie wollen jedes Jahr das Turnier gewinnen. Physisch sind sie sehr gut, fußballtechnisch ebenso. Niek Mäder ist ein klasse Torjäger. Auch Dennis Richter ist ein toller Hallenspieler, wenn er denn spielt. Dahinter sollte sich Furious Futsal den zweiten Platz in der Gruppe sichern. Die Mannschaft ist allerdings schwierig einzuschätzen, da nicht klar ist, welche Spieler sie letztendlich einsetzt.

Was das Spielsystem angeht: Ich habe mit meinen Mannschaften immer gerne in der Raute gespielt. Dafür braucht es hinten technisch gute Innenverteidiger oder Sechser die den Ball mit beiden Füßen schnell machen können und gegen den Ball clever agieren. Und auf den Außenseiten Spieler, die technisch versiert sind, schnell sind und die Linie rauf und runter marschieren können – mindestens einer davon sollte Linksfuß sein, bei uns war das im Jahr 2004 der überragende Thomas von der Bank. Vorne braucht es einen Wandspieler, jemanden wie bei uns damals Volker Königs oder der überragende Michael Zaum. Wir haben nur darauf gewartet, dass der Gegner einen Fehler im Ballbesitz macht, und haben dann mit maximaler Geschwindigkeit eine Überzahl herausgespielt.