Es bleibt spannend im Aufstiegskampf und Tabellenkeller

Durch den Sieg am vergangenen Wochenende schöpfte der Abstiegskandidat neue Hoffnung. In der Hinserie konnte der FSV das direkte Duell klar mit 5:1 für sich entscheiden - in den Köpfen der Spieler spielt dies jedoch keine Rolle, wie Neunkirchens sportlicher Leiter Jan-Henrik Heinen verriet: "Flittard steckt mitten im Abstiegskampf und hat letzte Woche gezeigt, dass sie diesen voll angenommen haben. Wenn wir dieses Spiel mit dem Gedanken angehen, dass wir das Hinspiel deutlich gewonnen haben, wird das nicht der Weg zum Erfolg sein." Weiter führte er aus: "Wir alle wissen, welch große Energie Mannschaften im Abstiegskampf entwickeln können, daher gilt es einmal mehr die Sinne zu schärfen und 100 Prozent abzurufen."

Mit zwei Punkten Vorsprung auf Platz zwei und drei Zählern auf Rang drei bleibt es weiterhin spannend für den FSV an der Spitze. Einen Druck verspürt allerdings niemand im Verein. "Ich habe nicht das Gefühl, dass die Mannschaft einen gewissen Druck verspürt, eher eine gute Portion Motivation etwas Großes erreichen zu können", verriet Heinen. Er fügte noch hinzu: "Natürlich birgt die Situation auch eine gewisse Fallhöhe, aber die Qualität und vor allem die Art und Weise unser Auftritte untermauert, dass sich eine wunderbare Truppe geformt hat, die neben individueller Qualität vor allem als absolute Einheit auf und neben dem Platz überzeugt."