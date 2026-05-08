Es bleibt spannend im Aufstiegskampf und Tabellenkeller

Landesliga Mittelrhein Staffel 1: Der formstarke TuS Marialinden bekommt es mit dem Drittplatzierten SV Grün-Weiss Brauweiler zu tun. Zeitgleich muss der Tabellenführer FSV SW Neunkirchen-Seelscheid gegen die Spielvereinigung Flittard ran. Für das formstärkste Team SC Borussia Lindenthal-Hohenlind geht es derweil gegen den 1. FC Spich. Der SC Blau-Weiß Köln will zudem den Negativtrend beenden. Das ist der 26. Spieltag:
Die vergangenen sieben Liga-Duelle konnte der FSV SW Neunkirchen-Seelscheid für sich entscheiden und sich somit an der Spitze fest setzen. Am kommenden Spieltag wartet die Spielvereinigung Flittard auf den Tabellenführer.
Durch den Sieg am vergangenen Wochenende schöpfte der Abstiegskandidat neue Hoffnung. In der Hinserie konnte der FSV das direkte Duell klar mit 5:1 für sich entscheiden - in den Köpfen der Spieler spielt dies jedoch keine Rolle, wie Neunkirchens sportlicher Leiter Jan-Henrik Heinen verriet: "Flittard steckt mitten im Abstiegskampf und hat letzte Woche gezeigt, dass sie diesen voll angenommen haben. Wenn wir dieses Spiel mit dem Gedanken angehen, dass wir das Hinspiel deutlich gewonnen haben, wird das nicht der Weg zum Erfolg sein." Weiter führte er aus: "Wir alle wissen, welch große Energie Mannschaften im Abstiegskampf entwickeln können, daher gilt es einmal mehr die Sinne zu schärfen und 100 Prozent abzurufen."
Mit zwei Punkten Vorsprung auf Platz zwei und drei Zählern auf Rang drei bleibt es weiterhin spannend für den FSV an der Spitze. Einen Druck verspürt allerdings niemand im Verein. "Ich habe nicht das Gefühl, dass die Mannschaft einen gewissen Druck verspürt, eher eine gute Portion Motivation etwas Großes erreichen zu können", verriet Heinen. Er fügte noch hinzu: "Natürlich birgt die Situation auch eine gewisse Fallhöhe, aber die Qualität und vor allem die Art und Weise unser Auftritte untermauert, dass sich eine wunderbare Truppe geformt hat, die neben individueller Qualität vor allem als absolute Einheit auf und neben dem Platz überzeugt."
Mit einem Erfolg gegen die Spielvereinigung könnte der FSV einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Meisterschaft machen. Flittard könnte derweil mit dem rettenden Ufer gleichziehen.
Die weiteren Partien:
Mit nur drei Zählern Vorsprung auf die rote Zone benötigt der FV Wiehl etwas Zählbares im Duell mit dem TuS Mondorf, der wiederum mit einem Dreier den Klassenerhalt so gut wie sicher machen könnte.
Seit sieben Liga-Spielen wartet der SC Blau-Weiß Köln schon auf einen Erfolg. Für den Klassenerhalt sieht es zwar weiterhin gut für den Verein aus, allerdings brauchen die Kölner allmählich wieder ein Erfolgserlebnis. Der kommende Gegner FV Bonn-Endenich will mit einem Dreier näher an Rang fünf rücken.
Der SC Borussia Lindenthal-Hohenlind ist weiterhin ungeschlagen im Jahr 2026 und will diese Serie auch gegen den 1. FC Spich fortsetzen, um am Tabellenführer aus Neunkirchen dran bleiben zu können. Spich will sich derweil Luft im Tabellenkeller verschaffen.
Der Abstieg des SC Fortuna Bonn ist zwar besiegelt, doch die Mannschaft will sich noch gebührend aus der Landesliga verabschieden. Der SSV Homburg-Nümbrecht hat derweil die Verteidigung des fünften Platzes im Blick.
Der SV Grün-Weiss Brauweiler hat aktuell drei Punkte Rückstand auf den ersten Platz und will mit einem Sieg gegen den TuS Marialinden den Kontakt nach oben halten. Der TuS konnte derweil die vergangenen beiden Liga-Spiele für sich entscheiden und will daran nun anknüpfen.
Die Niederlage am vergangenen Spieltag gegen einen direkten Konkurrenten war schmerzhaft für den SV Schlebusch, der weiterhin Erfolge braucht, um am Ende den Klassenerhalt feiern zu können. Der SC Rheinbach hat derweil den siebten Rang im Blick.