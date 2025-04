Es bleibt eng: Grainau und Bad Kohlgrub bleiben dran

Die Verunsicherung war auf beiden Seiten spürbar. Magerkost bekamen die Zuschauer in Penzberg aufgetischt, in Durchgang eins passierte – nichts. Doch mit einem einzigen Kniff hauchte der Megas Coach seiner Truppe und der Partie neues Leben ein. Er wechselte mit Wahid Ghlamian und Dawda Corr zwei frische Kräfte ein, und damit den Sieg. „So haben wir den Druck aufrechterhalten.“ Einen Einwurf verlängerte Corr per Kopf auf Andrei Lupu, der zur Führung einschob. Es wurde noch besser: Keine zehn Minuten später schloss Lupu einen schönen Spielzug mit einem Aufsetzer ins kurze Eck ab. Nach einem Freistoß in den Winkel kam Penzberg zwar nochmal heran, doch Megas rettete den Dreier über die Zeit.

SC Grainau – 1. FC Penzberg II ⇥3:0 (1:0)

Der SC Eibsee Grainau hat einen wichtigen Schritt in Richtung Tabellenplatz zwei gemacht und mit der Reserve des 1. FC Penzberg einen Verfolger distanziert. „Dadurch wird aus dem Dreikampf wohl nur noch ein Duell zwischen Bad Kohlgrub und uns“, sagte SC-Trainer Christoph Saller nach dem 3:0-Sieg seiner Elf.

Trotz des deutlichen Erfolges konnte er sich aber nicht mit der Leistung seines Teams anfreunden. „Wie schon so oft sind wir zu nachlässig mit unseren Angriffen umgegangen. Zum Glück konnte Penzberg die Chancen auch nicht nutzen, sonst wäre es deutlich enger geworden.“ So hatte Grainau Glück, dass beim Eckball von Anton Brenner ein FC-Spieler den Ball ins eigene Netz lenkte. Nur dank dieses verunglückten Rettungsversuches ging die Heimelf mit der Führung in die Kabine. Dann schlug die Stunde von Tobias Wagner. Zwei fast identisch vorgetragene Angriffe schloss er mit zwei gezielten Schüssen aus halbrechter Position ins lange Eck ab. Ein glückliches Ende für Grainau, wäre da nicht die schwere Knieverletzung von Penzbergs Tobias Wenig gewesen, die die Freude über den eigenen Erfolg trübte. „Das hat nicht gut ausgeschaut.“

FC Bad Kohlgrub – Oberammergau ⇥2:0 (0:0)

Zwei Mannschaften – aber nur eine im Derby-Modus: Während die Bad Kohlgruber um Maximilian Meditz schon vorher in der Kabine spürten, dass ihnen ein besonderer Tag aufgeht, erkannte Markus Mayer seine Oberammergauer nicht wieder. „Du hast nicht gemerkt, dass es ein Derby ist. Die halbe Mannschaft hatte die Hosen voll. Ich bin früher heißer reingegangen“, klagt der Trainer des TSV. Entsprechend schwer fiel es ihm, die 0:2-Niederlage wegzustecken. Meditz, der für den verhinderten Markus Burkart auf dem Feld dirigierte, lobte seine Mannen für 90 solide Minuten ohne negativen Abfall: „Von vor dem Spiel bis danach eine gute Leistung.“

Kohlgrubs erste Hälfte war definitiv die bessere, auch wenn sie torlos endete. „Oberammergau war abgemeldet, wir hätten zwei Tore machen müssen“, sagt der Routinier. Mayer spürte Nervosität, die sich von einigen auf alle übertrug und in einer wenig erbaulichen Bolzerei endete. „Wir haben nicht das gemacht, was wir können.“ Die Pause nutzte er, um sein Team zu beruhigen. Blöd nur, dass ziemlich bald danach das 0:1 per Konter fiel – gerade als die Oberammergauer sich gebessert hatten. Die Bad Kohlgruber freuten sich mit dem blutjungen Maximilian Öller, der kürzlich seinen 18. Geburtstag feierte und durch einen Konter die Führung markierte. Mit dem Tor ging die Partie in eine etwas hitzigere Phase über. Mit dem 2:0 – einem Freistoß von Josef Niklas im Gegenlicht – beruhigte sich alles wieder und die Kohlgruber begannen die Osterparty.

SG Farchant/Oberau ASV Habach II ⇥2:2 (2:1)

Julian Ritter sah die guten Seiten des Ergebnisses. Seine Fußballer bleiben weiter ungeschlagen und kommen dem Ziel Aufstieg näher. Auch wenn es gegen den ASV Habach nur zu einem 2:2 reichte. Was sollte er schon bemängeln? „Wirklich ein sehr starkes Spiel von allen“, sagt der Trainer der SG Oberau/Farchant. Auch der Gegner präsentierte sich bestens. Die Habacher haben sich über die Jahre zum spielstarken Top-Team in A-Klasse entwickelt, geben immer wieder Akteure an die Erste in der Bezirksliga ab. Florian Neuschl etwa gehört seit dieser Saison zum Kader, hilft immer mal wieder in der Reserve aus. Er traf in der Schlussphase zum 2:2. „Sie haben Qualität drin“, lobt Ritter. Das einzige Ärgernis seinerseits war die vergebene Großchance bei eigener Führung, die Habachs Torwart glänzend hielt. „Da müssen wir das 3:1 machen.“ Ansonsten unterliefen seinen Mannen praktisch keine gröberen Fehler. Die Habacher Tore (1:0 und 2:2) waren kaum zu verteidigen. Der Ausgleich der SG fiel nach einem Freistoß, als der Keeper den Ball auf der Linie stoppte, Michael Scharpf nachsetzte und traf. „Gibt Schiedsrichter, die pfeifen das ab.“ Beim 2:1 schloss Simon Groll einen schönen Pass durch die Mitte ab.

FC Mittenwald – VTA Garmisch-P. ⇥3:1 (1:1)

Abstiegskampf, wie man ihn sich wünscht. Das Duell zwischen dem FC Mittenwald und dem VTA aus Garmisch-Partenkirchen wäre für beide Teams zu gewinnen gewesen. Pfostenschuss hier, Top-Chancen da – am Ende freuten sich die Mittenwalder über einen 3:1-Erfolg. Der wichtigste Faktor für die Mannen von Max Tauwald: „Glück“, sagt der Trainer. „Das Spiel hätte in jede Richtung kippen können.“ Erdal Kücük glich die frühe Führung von Stefan Breundl aus. Hälfte zwei blieb eine große Blackbox. Wer die Partie gewinnen würde, war nicht abzuschätzen. Letztlich sorgten ein Steckpass durch die Mitte sowie ein hoher Ball für zwei Treffer von Mittenwalds Offensivmann Felix Maurus. Trainer Tauwald sah bei seinen Spielern eine durchwegs ansprechende Leistung, fand aber auch Lob für den VTA. „Die Mannschaft ist gut. Das werden für beide Teams spannende Wochen.“

SV Eschenlohe – SV Ohlstadt II ⇥1:1 (1:0)

Einen glücklichen Punkt heimst die Ohlstädter Reserve im Derby gegen Eschenlohe ein. Bereits in Halbzeit eins hätten die Fußballer von Florian Mayr frühzeitig für klare Verhältnisse sorgen können. Nach einem Freistoß brachte Max Hopfensberger seine Elf im dritten Versuch in Führung und der SVE war im Anschluss weiter die klar bessere Mannschaft. „Er hat es klar besser gemacht. Wir waren viel zu weit weg“, ärgert sich SVO-Coach Tobias Weber. Die Gastgeber verpassten es, das 2:0 nachzulegen. Das rächte sich: Der Vorletzte fand besser in die Partie und erkämpfte sich in einer hitzigen Schlussphase durch einen Abstauber den Punktgewinn. „Bisschen glücklich“, betont Weber angesichts zweier Pfostentreffer der Gastgeber. Mayr trauert dem Sieg nach. „Das Ergebnis fühlt sich für uns schlechter an. Aber Ohlstadt hilft das auch nicht weiter.“