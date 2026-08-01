Es bewegt sich was Auch auf der Anzeigetafel im Speller Getränke Hoffmann Stadion von red · Heute, 20:53 Uhr · 0 Leser

– Foto: SCSV

Es bewegt sich was. So könnte das Motto der Fußballabteilung des SC Spelle-Venhaus aktuell lauten. Genau passend dazu soll sich auch auf der Anzeigetafel im Getränke Hoffmann Stadion künftig mehr bewegen. Es sind umfassendere Informationen und auch Videos geplant. Erste Änderungen sollen beim Pflichtspielstart im Niedersachsenpokal am Sonntag ab 15 Uhr gegen den Heeslinger SC erkennbar sein.

ie Anzeigetafel im Getränke Hoffmann Stadion steht schon seit geraumer Zeit. Bislang wurde sie im Wesentlichen genutzt, um die Spielstände, die Spielminuten und Tore anzuzeigen. Das wird sich im Laufe der neuen Saison ändern. Der SCSV hat eine Software gekauft, die weitere Möglichkeiten bietet mit mehr Bildern von Spielern, mit Videos, mit mehr Informationen und mit neuen Perspektiven natürlich auch für Werbepartner. Erster Einsatz gegen Heeslingen geplant

Die Software mit weiteren Features wird auch von Proficlubs in der Bundesliga genutzt. Der SCSV hat jetzt eine maßgeschneiderte Version gefunden. Dazu hat er die nötige Hardware angeschafft. Der Verein wird erste Ergebnisse schon am Sonntag beim Niedersachsenpokalspiel gegen den Heeslinger SC zeigen. Der erste Probelauf am Donnerstag hat geklappt. Für eine Präsentation des Komplettpakets wird die Zeit jedoch noch nicht reichen. Nach und nach sollen im Lauf der nächsten Wochen und Monate die weiteren Möglichkeiten präsentiert werden. Sonntag gelten keine Dauerkarten