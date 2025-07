"Es besteht Redebedarf": ASV Dachau wird zum Start vorgeführt

Geht es nach den Trainern der Fußball-Bezirksliga Nord und nach dem eigenen Verständnis, zählt der ASV Dachau zu den Aufstiegskandidaten. Davon war am ersten Spieltag leider wenig zu sehen. Die Mannschaft von Matthias Koston verlor gestern im eigenen Stadion gegen die SpVgg Altenerding mit 1:4. „Es besteht Redebedarf”, kündigte Koston nach dem Spiel mit Blick auf die kommenden Trainingseinheit an.

„Es ist mir unerklärlich, dass wir diesen Ball nicht klären können. Wir hatten mehrfach die Chance dazu”, so Koston, der anfügen musste: „Das Gegentor hat zu einem Bruch in unserem Spiel geführt.” Die Dachauer hatten zwar viel Ballbesitz, Chancen – wie in der Anfangsphase – erspielten sie sich aber nicht mehr.

Auf der anderen Seite schlug Altenerding den ASV mit einfachsten Mitteln: Die Gäste standen kompakt und lauerten auf Konter. „Das haben sie wirklich gut gemacht”, zollte Koston dem Gegner Respekt. Ein weiterer Treffer fiel vor der Pause aber nicht.

Leonardo Tunjic bringt Altenerding per Freistoßtreffer in Führung

Was danach passierte, enttäuschte Koston: „Wenn du denkst, dass es mit fünf Prozent weniger geht, wirst du in dieser Liga nichts gewinnen.” Doch genau das machten seine Spieler. Sowohl im Spiel mit als auch gegen den Ball kam von den Dachauern zu wenig. Und so nahm das Unheil seinen Lauf. In der 61. Minute brachte Leonardo Tunjic Altenerding mit einem sehenswerten Freistoßtreffer in Führung. Diesen Vorsprung hielten die Gäste bis in die Schlussphase.

Da sah David Dworsky nach einem absichtlichen Handspiel die Rote Karte (80.). In Unterzahl versuchte der ASV noch einmal alles, wurde dann aber gnadenlos ausgekontert: Tunjic (87.) und Pedro Flores (89.) machten in der Schlussphase den Deckel drauf.

Koston kündigte nach der überraschenden 1:4-Niederlage an, dass über diese zu reden sein wird. Wer den ASV-Trainer kennt, der weiß, dass die Einheit am Dienstag unangenehm werden könnte.