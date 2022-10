Es benötigt noch etwas Zeit Kreisklasse A Sinsheim +++ Beim SV Babstadt stehen viele junge Spieler vor einem wichtigen Entwicklungsschritt +++ Am Sonntag in Gemmingen

Noch fehlen regelmäßige Erfolgserlebnisse, Manuel Eberhardt ist aber trotzdem mit großem Eifer bei der Sache. Kurz nach Saisonbeginn hat der 32-Jährige das Traineramt beim A-Ligisten SV Babstadt von Andreas Amato übernommen und den Schritt vom Spieler zum Trainer keine Sekunde bereut. "Es macht mir großen Spaß die Jungs trainieren zu dürfen, gerade da ich sehr viele von ihnen schon zu deren Jugendzeit trainiert habe", sagt Eberhardt. Den Schritt in den Aktivenbereich sieht er als genau richtig an, nebenher absolviert er gerade seine Trainer-Lizenzausbildung.

Sportlich läuft es allerdings noch nicht wirklich rund. Der einzige Saisonsieg nach zehn Partien datiert vom ersten Spieltag gegen Türk Gücü Sinsheim (4:0). Seitdem gab es vier Remis und fünf Niederlagen. Die aktuellste am vergangenen Wochenende beim TSV Reichartshausen (2:4). Trotzdem konnten die Babstädter einige positive Aspekte daraus ziehen, schließlich lagen sie zwischenzeitlich mit 2:0 in Führung. Der Trainer sagt: "Über weite Strecken der ersten Hälfte haben wir sehr gut gespielt und hätten sogar noch höher führen können. Wir haben es geschafft, die Räume gut zuzustellen, mit der zweiten Halbzeit kam es aber zum Bruch Reichartshausen hat dann mit seinen Fans im Rücken und der bevorstehenden Kerwe richtig aufgedreht und verdient gewonnen."

Eberhardt wünscht sich die Leistung der ersten Hälfte in Zukunft, "mal über 70, 80 Minuten auf den Platz zu bekommen, dann schaffen wir es auch mal wieder ein Spiel zu gewinnen." An Potenzial mangelt es jedenfalls nicht. Talentierter Nachwuchs ist genügend vorhanden, Babstadt ist ein Dorf voller junger Kicker, die allerdings noch etwas Zeit für ihre Entwicklung benötigen. Der Coach freut sich auf die Zukunft mit seinen Jungs und auf eine komplette Vorbereitung, in der ihnen gezielter seinen Stempel aufdrücken kann.

Bis es soweit ist stehen noch vier Partien auf dem Programm, die möglichst viele Punkte bringen sollen. Am Sonntag gastieren die Grün-Weißen beim SV Gemmingen und wollen Wiedergutmachung für die 2:4-Niederlage im Kreispokal. "Man kennt sich schon ein wenig und weiß, wo die Stärken und Schwächen liegen", sagt Eberhardt, der festhält, "dass es jetzt einfach nur darum geht, wenn nötig auch mal einen dreckigen Sieg einzufahren."