„Es beginnt alles wieder bei Null“: FC Schwaig will Neustart Nach der mäßigen Vorrunde

Es kann eigentlich nur besser werden beim FC Schwaig mit dem Start in die Rückrunde in dieser verflixten zweiten Landesliga-Saison. Der TSV Eintracht Karlsfeld ist an diesem Samstag um 14 Uhr der Gastgeber, „und vielleicht tun wir uns bei Tageslicht leichter“, meint Ben Held, der Spielertrainer der Sportfreunde, mit Galgenhumor.

Schwaig – Die Zeit der erfolgreichen Flutlichtspektakel ist ja passe. „Wir machen zu oft entscheidende Fehler und in der Summe auch zu viele“, muss er im Rückblick auf die vergangenen 17 Vorrundenspiele zugeben. Er weiß aber auch, „dass uns kein Gegner an die Wand gespielt hat, sondern wir haben uns zu oft einfach nicht belohnt“. Von „Anschauungsunterricht“ spricht er, „denn die anderen haben es uns vorgemacht, wie man auch mal dazwischenhauen muss, oder auch mal ein taktisches Foul nötig ist“.

Die ständigen Personalwechsel sieht er auch nicht gerade förderlich, „aber Urlaub, Beruf, vor allem Schichtdienst wie bei Polizist Daniel Stich, sowie Verletzungen und Erkrankungen gehören halt irgendwie dazu“. Apropos Personal: Da ist sich Held fast sicher, „dass keine zwei Spiele hintereinander dieselbe Viererkette auf dem Platz war“. Daniel Fichtlscherer und Maxi Buchauer sind wieder im Kader, dafür hat sich Leon Roth in Forstinning zwei Bänder gerissen. Markus Strasser ist privat verhindert, Torhüter Franz Hornof in Urlaub – also wieder alles an Widrigkeiten im Programm. Bereits länger und auch weiterhin auf der Ausfallliste stehen Ricardo Maier, Johannes Hornof und Maximilian Hellinger.

„Dreimal wurde diese Woche trainiert“, erzählt Held, „auch um an gewissen Abläufen und Automatismen zu arbeiten“. Eins kann er seiner Mannschaft bestätigen, „dass sie kämpferisch und von der Moral her immer alles gibt“. Jetzt beginnt die Rückrunde und für Held „einfach wieder alles bei Null“. Mit vier Punkten aus den noch ausstehenden drei Spielen 2022 wäre er „schon einverstanden“.