Es bedarf keiner Warnung mehr

Der FC-Astoria Walldorf II und der VfB Eppingen können ein Lied davon singen. Beide fuhren als haushohe Favoriten zum VfR Gommersdorf und mussten mit leeren Händen wieder abreisen. Gastspiele beim Odenwald-Aufsteiger, der seit zwölf Spielzeiten fast im Jahreswechsel zwischen Verbands- und Landesliga hin- und herwechselt, sind traditionell sehr knifflig. Der FC Zuzenhausen muss das am Sonntag wieder selbst erleben (Anpfiff, 14.30 Uhr), dabei ist er aber gar nicht auf die warnenden Beispiele Walldorf und Eppingen angewiesen. Vor anderthalb Jahren haben es die Grün-Weißen am eigenen Leib erfahren, als sie 0:1 in Gommersdorf verloren haben, wenige Wochen später aber dennoch die Meisterschaft feiern durften.

Man könnte meinen der FC fährt nach 13 von 15 möglichen Punkten aus den letzten Wochen als haushoher Favorit nach Gommersdorf. Dem ist aber bei weitem nicht so. Die Odenwälder können in dieser Hinsicht sogar noch einen draufsetzen, sie haben nämlich alle ihre fünf vergangenen Partien gewonnen. "Das wird ein Brett und wir tun uns historisch gesehen ja auch schwer in Gommersdorf", weiß Niklas Kissel ganz genau, welch hartes Stück Arbeit auf seine Mannschaft zukommt.

Der FC-Trainer darf nach dem goldenen Oktober, der mit dem Heimsieg gegen Ziegelhausen/Peterstal erfolgreich weiterging, aber ebenfalls Selbstvertrauen ausstrahlen. "Von unseren sechs Toren aus den beiden vergangenen zwei Spielen sind vier auf die Art und Weise gefallen, wie wir es von Anfang der Runde an wollten", verrät der 29-Jährige und ergänzt, "die Jungs haben unsere gewollte Spielweise langsam aber sicher verinnerlicht."