Erzhäuser verliert Spitzenspiel

Im absoluten Spitzenspiel der Kreisklasse Süd zog Erzhäuser daheim gegen Tabellenführer Stamsried den kürzeren.
Zunächst hatte Erzhäuser eine gute Chance, vergab jedoch knapp. Die Führung gelang den Gästen mit einem weiten Freistoß aufs Tor, den Torwart Böhm unterschätzte und der an Freund und Feind vorbei ins lange Eck passte. Diese Führung spielte Stamsried in die Karten, da Erzhäuser mit 3 Punkten Rückstand ja eigentlich gewinnen musste, wenn man die Meisterschaft noch mal offen gestalten wollte.
Nach dem Rückstand hatte Erzhäuser seine stärkste Phase, spielte von hinten schön raus und kombinierte gefällig, jedoch leider nur bis zum Strafraum. Stamsried brachte immer ein Körperteil dazwischen bzw. der Erzhäuser spielte nicht genau genug, um was zählbares zu erzielen. 2 Chancen wurden vergeben, Stamsried nutzte nach einem Fehler seine Konterchance eiskalt aus und erhöhte kurz vor der Pause auf 2 : 0.
Nach der Pause probierte Erzhäuser zwar noch einmal alles, jedoch wollte an diesem Tag in der Offensive nicht viel gelingen. Nach einer Ecke ca. 10 Minuten vor Schluss erzielte Stamsried mit einem Kopfball das 3 : 0, die Vorentscheidung.
Insgesamt war es ein ansehnliches Spiel von beiden Mannschaften. Stamsried wirkte abgeklärter in dem größtenteils fairen Spiel. SR Fischer war immer Herr des Spiels.
Mit der 1. Saisonniederlage von Erzhäuser ist die Meisterschaft nun für Stamsried entschieden. Für Erzhäuser geht es nur noch darum, den 2. Platz vor dem Lokalrivalen Bodenwöhr zu halten.