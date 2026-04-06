Erzhäuser verliert Spitzenspiel

Zunächst hatte Erzhäuser eine gute Chance, vergab jedoch knapp. Die Führung gelang den Gästen mit einem weiten Freistoß aufs Tor, den Torwart Böhm unterschätzte und der an Freund und Feind vorbei ins lange Eck passte. Diese Führung spielte Stamsried in die Karten, da Erzhäuser mit 3 Punkten Rückstand ja eigentlich gewinnen musste, wenn man die Meisterschaft noch mal offen gestalten wollte.

Nach dem Rückstand hatte Erzhäuser seine stärkste Phase, spielte von hinten schön raus und kombinierte gefällig, jedoch leider nur bis zum Strafraum. Stamsried brachte immer ein Körperteil dazwischen bzw. der Erzhäuser spielte nicht genau genug, um was zählbares zu erzielen. 2 Chancen wurden vergeben, Stamsried nutzte nach einem Fehler seine Konterchance eiskalt aus und erhöhte kurz vor der Pause auf 2 : 0.