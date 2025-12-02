 2025-11-28T07:03:18.113Z

Von links: Trainer Thomas Weiß, die Neuzugänge Oliver Nehmeyer und Marian Boncea, Co-Spielertrainer Vincent Popelka und Abteilungsleiter Markus Zimmer.
Von links: Trainer Thomas Weiß, die Neuzugänge Oliver Nehmeyer und Marian Boncea, Co-Spielertrainer Vincent Popelka und Abteilungsleiter Markus Zimmer. – Foto: SV Erzhäuser-Windmais

Erzhäuser: Trainerzusagen & drei junge Neuzugänge

Der noch ungeschlagene Kreisliga-Anwärter verbreitet seinen Kader und verlängert mit dem Trainer-Trio

Äußerst positiv dürfte das winterliche Zwischenfazit beim SV Erzhäuser-Windmais ausfallen. Nach 16 Matches sind die Mannen von Chefcoach Thomas Weiß immer noch ungeschlagen (11/5/0) – dieses Kunststück glückte nur einer Handvoll Teams in der ganzen Oberpfalz. Punktgleich mit dem FC Stamsried rangiert der SVE auf dem zweiten Tabellenplatz der Schwandorfer Kreisklasse Süd. Bemerkenswert, hatte man doch in den letzten Spielzeiten stets gegen den Abstieg gespielt. Zu Beginn der Adventszeit stellt der Verein personelle Weichen für die Zukunft – in mehrfacher Hinsicht.

Die Verantwortlichen konnten wichtige Personalentscheidungen festzurren. So wurden die Verträge mit Cheftrainer Thomas Weiß (58) und dem spielenden Co-Trainer Vinzent Popelka (32) frühzeitig um jeweils zwei Jahre verlängert. Und auch Co-Trainer Gerald Kiener bleibt dem Verein über die Saison hinaus erhalten. Coach Weiß betonte bei seiner Verlängerung, dass er sich beim SV Erzhäuser sehr wohlfühle und „das volle Vertrauen der Vereinsführung sowie der Fußballabteilung“ spüre. Besonders hob er „die gute Kameradschaft, den starken Zusammenhalt im Verein und den hohen Trainingsbesuch hervor“ – alles Faktoren, die seine Entscheidung zur Verlängerung positiv beeinflusst hätten. Dies schreibt der Verein in den sozialen Medien.

Nicht nur von Kommandobrücke gibt es Neuigkeiten vom Kreisliga-Anwärter, der ebenso mehrere Wintertransfers an Land ziehen konnte. So verpflichtete die Fußballabteilung unter der Leitung von Markus Zimmer drei junge Spieler: Der 18-jährige Nico Urban, der 19-jährige Oliver Nehmeyer, der bereits in der Herbstrunde mehrfach zum Einsatz kam, sowie der 22-jährigen Marian Boncea sollen die Mannschaft in der Restrückrunde verstärken. Mit den Neuzugängen und einer insgesamt positiven Stimmung geht der Verein in die Weihnachtszeit und blickt optimistisch auf den weiteren Verlauf der Saison, teilen die Verantwortlichen mit. Erzhäusers Restprogramm in neuen Jahr umfasst noch acht Partien. Darunter das Rückrundenduell mit dem punktgleichen Spitzenreiter FC Stamsried (ein Spiel weniger), das am Ostermontag in Erzhäuser steigt.
