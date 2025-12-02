Erzhäuser: Trainerzusagen & drei junge Neuzugänge

Äußerst positiv dürfte das winterliche Zwischenfazit beim SV Erzhäuser-Windmais ausfallen. Nach 16 Matches sind die Mannen von Chefcoach Thomas Weiß immer noch ungeschlagen (11/5/0) – dieses Kunststück glückte nur einer Handvoll Teams in der ganzen Oberpfalz. Punktgleich mit dem FC Stamsried rangiert der SVE auf dem zweiten Tabellenplatz der Schwandorfer Kreisklasse Süd. Bemerkenswert, hatte man doch in den letzten Spielzeiten stets gegen den Abstieg gespielt. Zu Beginn der Adventszeit stellt der Verein personelle Weichen für die Zukunft – in mehrfacher Hinsicht.