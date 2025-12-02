Erzhäuser: Trainerzusagen & drei junge Neuzugänge

Die Verantwortlichen konnten wichtige Personalentscheidungen festzurren. So wurden die Verträge mit Cheftrainer Thomas Weiß
(58) und dem spielenden Co-Trainer Vinzent Popelka
(32) frühzeitig um jeweils zwei Jahre verlängert. Und auch Co-Trainer Gerald Kiener
bleibt dem Verein über die Saison hinaus erhalten. Coach Weiß betonte bei seiner Verlängerung, dass er sich beim SV Erzhäuser sehr wohlfühle und „das volle Vertrauen der Vereinsführung sowie der Fußballabteilung“
spüre. Besonders hob er „die gute Kameradschaft, den starken Zusammenhalt im Verein und den hohen Trainingsbesuch hervor“
– alles Faktoren, die seine Entscheidung zur Verlängerung positiv beeinflusst hätten. Dies schreibt der Verein in den sozialen Medien.
Nicht nur von Kommandobrücke gibt es Neuigkeiten vom Kreisliga-Anwärter, der ebenso mehrere Wintertransfers an Land ziehen konnte. So verpflichtete die Fußballabteilung unter der Leitung von Markus Zimmer drei junge Spieler: Der 18-jährige Nico Urban
, der 19-jährige Oliver Nehmeyer
, der bereits in der Herbstrunde mehrfach zum Einsatz kam, sowie der 22-jährigen Marian Boncea
sollen die Mannschaft in der Restrückrunde verstärken. „Mit den Neuzugängen und einer insgesamt positiven Stimmung geht der Verein in die Weihnachtszeit und blickt optimistisch auf den weiteren Verlauf der Saison“
, teilen die Verantwortlichen mit. Erzhäusers Restprogramm in neuen Jahr umfasst noch acht Partien. Darunter das Rückrundenduell mit dem punktgleichen Spitzenreiter FC Stamsried (ein Spiel weniger), das am Ostermontag in Erzhäuser steigt.