Erzhäuser steigt in die Kreisliga auf – Klardorf ist durch

Der SV Erzhäuser darf sich ab sofort Kreisligist nennen. – Foto: Linda Ajer/SV Erzhäuser

Freudentaumel herrscht beim SV Erzhäuser-Windmais und beim TSV Klardorf! Die beiden Mannschaften hatten nach dem jeweiligen Relegationsspiel am Freitagabend im Spielkreis Cham/Schwandorf Grund zu Feiern. Erzhäuser steigt durch einen späten 2:1-Sieg gegen den noch nicht geretteten SV Diendorf in die Kreisliga auf. Und Klardorf fixiert dank eines 1:0-Erfolgs gegen den SC Arrach den Kreisklassen-Verbleib. So liefen die Spiele.

Relegation zur Kreisliga







Ein historischer Aufstieg für den SV Erzhäuser! Nach vielen Jahren in der Kreisklasse und A-Klasse sind die Grün-Weißen im Kreisoberhaus angekommen. Frenetisch wurde der späte 2:1-Triumph über den SV Diendorf gefeiert. Die rund 650 Zuschauer in Teunz sahen eine enge Partie, in der zunächst Diendorfs Jonas Zbrzezny an Keeper Böhm scheiterte (16.). Eiskalter präsentierte sich Windmais, das in der 33. Minute durch Mario Schmieder in Führung ging. Wenig später ließ Bernhard Rötzer das mögliche 2:0 liegen. Kurz vor der Pause glich Spielercoach Sebastian Ring für Diendorf aus (45.). Die zweite Halbzeit wollte lange keine Tore sehen. Erst als alles schon mit der Verlängerung rechnete, gelang Tobias Ehebauer (90.+1) der vielumjubelte Siegtreffer für den SVE, der sich damit künftig Kreisligist nennen darf. Diendorf bekommt eine weitere Chance auf den Klassenerhalt, und zwar gegen den Verlierer der Pfingstmontag-Paarung Untertraubenbach gegen Obertrübenbach.





Relegation zur Kreisklasse







Im Lager des TSV Klardorf ist Aufatmen angesagt! Die Mannschaft von Kai Hüttner verwandelte den zweiten Matchball für den Kreisklassen-Erhalt. Vor rund 300 Besuchern in Pemfling fiel das einzige Tor des Abends bereits in der 4. Minute. Alexander Gruber holte einen Freistoß gut 20 Metern vom Tor heraus, den Felix Peter direkt versenkte. Die knappe Halbzeitführung der Klardorfer ging in Ordnung, wobei es der TSV verpasste, das mögliche zweite Tor nachzulegen. Zehn Minuten nach Wiederbeginn sah Arrachs Franz Aschenbrenner Gelb-Rot und erwies seinem Team damit einen Bärendienst. Auch in Überzahl verpasste Klardorf das erlösende 2:0 und musste deshalb weiter zittern. Stefan Zellner hätte beinahe für den Arracher Ausgleich gesorgt, verfehlte frei vorm Tor aber sein Ziel (81.). Es sollte beim knappen 1:0 bleiben. Während Klardorf gerettet ist, hat der SCA noch eine weitere Chance, um den Aufstieg in die Kreisklasse zu realisieren. Kommende Woche geht's gegen die SF Weidenthal-Guteneck. Termin und Spielort sind noch offen.