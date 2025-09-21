Erzhäuser spielt erneut remis

Beim SVE hatte man sich im Vorfeld schon auf die erste Saisonniederlage eingestellt, da 5 wichtige Stammspieler, darunter Leistungsträger aus unterschiedlichen Gründen fehlten. In der Abwehr fehlte Organisator Vinzenz Popelka und Außenverteidiger Winnig, dazu fehlte mit Moritz Popelka und Rötzer das bisher sehr starke Doppel-6-Duo und in der Offensive Top-Scorer Hauser. Rettenbach wollte dem SVE die erste Niederlage beibringen, jedoch verteidigte die gesamte Mannschaft des SVE aufopferungsvoll und letztlich auch erfolgreich. Rettenbach hatte etwa 2/3 Spielanteile und insgesamt mehr Chancen, jedoch nur 2 - 3 hochkarätige, wobei 1 x das Aluminium Schlimmeres verhinderte und 1 x Torwart Böhm sehr stark rettete. Erzhäuser hatte seinerseits in der 70. Minute eine hochkarätige Chance, jedoch vergab Zimmer alleine vor dem gegnerischen Torwart. Erzhäuser rettete den Punkt über die Zeit, holte diesen aber auch nicht völlig unverdient durch den gezeigten Kampf und Einsatz.