Erzhäuser siegt mal wieder

Im Derby gegen die SG Neukirchen/Kleinwinklarn spielte der SVE, mit Ausnahme der Popelka-Brüder, wieder mit der vollen Kapelle. Die ersten 20 Minuten war der SVE tonangebend und erzielte auch folgerichtig durch Top-Scorer Hauser auf Vorlage von Frits die verdiente Führung, ließ dann aber 2 todsichere Chancen aus. Mitte der 1. Halbzeit überließ man dann aus unerklärlichen Gründen den Gästen das Mittelfeld und sie erspielten sich dadurch Vorteile und kamen völlig verdient zum Ausgleich durch Lenz. Nach der Pause war zunächst der Gast wieder etwas stärker, dann steigerte der SVE aber den Aufwand und wurde immer stärker, was dann auch im 2 : 1 durch Wagner mündete. Bis zu diesem Zeitpunkt waren die Gäste ebenbürtig und versuchten alles, um in Führung zu gehen. Danach aber ließen die Gäste immer mehr nach, vor allem auch läuferisch und der SVE erzielte zwei weitere Tore durch Bartucz und Frits und ließ noch weitere gute Chancen aus. Alles in allem vor allem zum Schluss dann ein verdienter Derby-Sieg. Dadurch blieb man im 10. Saisonspiel ungeschlagen, verbleibt weiter im oberen Tabellenbereich und freut sich auf die nächste Aufgabe in Mitterkreith.