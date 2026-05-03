Erzhäuser mit Heimsieg gegen Mitterkreith

Die Elf von Trainer Weiß Tom bezwang in seinem letzten Heimspiel verdient aber nicht im Vorbeigehen Mitterkreith, welche noch um den Abstieg kämpfen. Kurzfristig fielen die zuletzt starken Frits Yussup und Bernie Rötzer für einen Startelfeinsatz aus.

Das Spiel begann gleich furios mit einer Großchance für Erzhäuser und postwendend mit einem Lattenaufsetzer durch Mitterkreith. Erzhäuser war gut von Trainer Weiß eingestellt, und wartete aufgrund der Ausfälle etwas ab, die Abwehr stand jedoch sehr gut. Man hatte weiter gute Chancen, welche aber vergeben wurden. In der 21. Minute erzielte Ehebauer mit einem direkten Freistoß flach geschossen von außen ins lange Eck die Führung. Nach einem guten Pass von Wagner war erneut Ehebauer durch und tunnelte den Torhüter zum 2 : 0. Dies verlieh dem Spiel von Erzhäuser mehr Sicherheit.

Es war ein umkämpftes, jedoch größtenteils faires Spiel. Erzhäuser verpasste in der 2. Halbzeit die Vorentscheidung und Mitterkreith kam punktuell zu Chancen, jedoch war TW Böhm stets auf seinen Posten. In der 76. Minute setzte sich Hauser rechts im Strafraum durch passte nach innen und Stürmer Bartucz konnte zum 3 : 0 abschließen, was die Vorentscheidung bedeutete. Bartucz handelte sich noch eine 10-Minuten-Strafe ein, jedoch konnte Mitterkreith daraus kein Kapital schlagen.