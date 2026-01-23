Erzhäuser: Mit drei Rückkehrern in den Aufstiegskampf

Bei dem Rückkehrer-Trio handelt es sich um den 22-jährigen Stürmer Labinot Mehmeti, seinen vier Jahre älteren Bruder Gentaurin Mehmeti und den 33-jährigen Ardian Govori. Während Mehmeti für frischen Schwung im Offensivbereich sorgen soll, sind die beiden Letzteren eher im Mittelfeld oder in der Defensive zuhause. „Durch die Rückkehrer hat man die erhoffte und notwendige größere Breite im Kader und heizt den Konkurrenzkampf um die Stammplätze noch mehr an“, lässt der SV Erzhäuser-Windmais in einer entsprechenden Meldung wissen. Mit insgesamt sechs neuen Spielern sehen sich die Grünweißen gewappnet für die Restrückrunde in der Kreisklasse Süd.



Die Fußball-Abteilung und Trainer Thomas Weiß – er hat seinen Vertrag noch im alten Jahr um zwei Jahre verlängert – hoffen nach der guten Herbstrunde ohne Niederlage (11/5/0), dass man „auch in der Rückrunde nicht nachlässt und ein gewichtiges Wörtchen um den Aufstieg mitredet“. Erzhäusers Restprogramm umfasst noch acht Matches. Darunter das Rückrundenduell mit dem punktgleichen Spitzenreiter FC Stamsried (ein Spiel weniger), das am Ostermontag in Erzhäuser steigt. Hier könnte bereits eine Vorentscheidung im Meisterrennen fallen. Die Weiß-Truppe nimmt die Wintervorbereitung am Sonntag, den 8. Februar auf. Um sich fit zu machen für den Punktspielstart, bleiben dann sechs Wochen Zeit.