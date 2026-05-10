Erzhäuser macht Relegation klar von Norbert Ehebauer · Heute, 10:04 Uhr · 0 Leser

Im letzten Saisonspiel machten die Schützlinge von Trainer Tom Weiß in Wackersdorf mit einem 5 : 0-Sieg den 2. Platz und die damit verbundene Relegation klar. In der 1. Halbzeit tat man sich noch etwas schwer gegen den Tabellenletzten, zudem hatte der heimische Torwart einen Sahnetag erwischt. Der SVE hätte trotzdem mit 2 Toren führen müssen, jedoch hatte auch Wackersdorf eine Hundertprozentige zu bieten.

Nach der Pause erhöhte Erzhäuser den Druck und endlich in der 52. Minute gelang das erlösende Führungstor durch Winnig nach einem schönem Diagonalpass von Schieder. In der 59. Minute legte Achrainer nach und wiederum Achrainer erzielte in der 78. Minute die Vorentscheidung zum 3 : 0. Nun war das Spiel entschieden und Wagner erhöhte mit 2 Toren noch zum Endstand. Durch den Sieg war man auf die freundliche Schützenhilfe der DJK Beucherling nicht angewiesen, welche den TV Bodenwöhr mit 6 : 0 in die Schranken wiesen. Trotzdem vielen Dank an die DJK.