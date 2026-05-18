Erzhäuser gewinnt Relegationskrimi von Norbert Ehebauer · Heute, 09:53 Uhr · 0 Leser

Der SVE gewinnt in Wetterfeld von über 900 Zuschauern sein Relegationsspiel gegen die SG Grafenwiesen/Kötzting 2 nach einem Krimi im Elfmeterschießen mit 6 : 5. In den ersten Minuten war es erwartungsgemäß ein Abtasten auf beiden Seiten. Nach ca. 10 Minuten wurde zuerst Erzhäuser mal etwas mutiger, Mitte der Halbzeit wurde dann Grafenwiesen stärke rund hatte eine Kopfball-Großchance, den Erzhäuser gerade noch von der Linie kratzen konnte, zudem hatte Grafenwiesen mehrere Eckbälle. Die letzten 5 - 10 Minuten der 1. Halbzeit wurde Erzhäuser dann stärker und hatte Chancen durch Bartucz und Ehebauer. Direkt vor der Pause gelang Bartucz nach Flanke von Hauser ein Kopfballtor zur knappen Führung.

Nach der Pause wurde das Spiel offener, Grafenwiesen drückte und Erzhäuser konterte. Wegen einem medizinischen Vorfalls bei einem Zuschauer wurde das Spiel dann für ca. 15 Minuten unterbrochen. Erzhäuser nutzte danach in der 75. Minute einen schönen Konter über Schieder und Bartucz und Ehebauer vollendete mit links in den linken Torwinkel zum 2 : 0. Es war klar, dass dies noch nicht die Vorentscheidung sein musste, weil ja noch 30 Minuten zu spielen waren wegen der Unterbrechung. Grafenwiesen drückte nun mehr, lief jedoch auch mehrfach ins Abseits. Die Hintermannschaft von Erzhäuser hatte nun Schwerstarbeit zu verrichten, punktuell konnte auch noch Konter gefahren werden. In der 87. Minute (netto 72.) gelang Drexler nach einem weiten Ball und einem Gewühl im Strafraum der Anschlusstreffer zum 2 : 1. Und in der letzten Minute der regulären Spielzeit gelang Grafenwiesen tatsächlich noch der Ausgleich, als ein Freistoß vom Halbfeld unglücklich von Wagner ins eigene Tor gelenkt wurde.