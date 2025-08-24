Erzhäuser bezwingt Bodenwöhr im Spitzenspiel

Im Derby und absolutem Spitzenspiel Erster (TV Bodenwöhr) gegen Zweiter (SV Erzhäuser) setzet sich Erzhäuser glücklich aber nicht unverdient gegen den Lokalrivalen Bodenwöhr durch. In der ersten Halbzeit merkte man beiden Mannschaften den gegenseitigen Respekt an und beide Mannschaften neutralisierten sich dadurch größtenteils. Beide spielten konzentriert und wollten Fehler vermeiden. Beim heimischen TV musste Sturmtank ZInnbauer nach ca. 15 Minuten angeschlagen raus, beim SVE fehlte der zuletzt starke Frits Yussup. Insgesamt dominierten jeweils mehr die Defensivreihen, beim SVE war die Offensive nicht so stark wie zuletzt. In der 2. Halbzeit das gleiche Bild, beide Mannschaften wechselten sich in Offensivaktionen ab, die jedoch meistens erfolglos verpufften. Es war ein sehr umkämpftes , aber trotzdem noch faires Spiel beider Mannschaften. Ab der 75 Minute zog Erzhäuser etwas an und attackierte bereits im Mittelfeld etwas mehr und zwang Bodenwöhr immer mehr zu Fehlern bzw. Fouls. In der 75. MInute ließ Hauser noch eine Großchance zur Führung aus, aber in der 81. Minute schloss er einen Solo gekonnt zur Führung ab. Bodenwöhr hatte dann zwei Großchancen im Fünfer, wobei einmal TW Böhm großartig parierte und einmal Bodenwöhr die Chance ausließ. Dann schwächte sich Bodenwöhr selbst mit 2 gelbroten Karten, die nicht unberechtigt waren und dem Druck von Erzhäuser geschuldet waren und Hauser legte in der Nachspielzeit mit dem zweiten Tor zur Entscheidung nach. Insgesamt war ein ein dreckiger aber auch letztlich verdienter Derbysieg. Der Schiedsrichter zeigte eine gute Leistung.