Erzhäuser besteht Reifeprüfung in Beucherling

Beim SVE fehlten mit Rötzer und Moritz Popelka das bewährte Doppel-Sechs-Duo, weshalb andere in die Bresche springen mussten und dies bravourös erledigten. Yussup Frits war diesmal wieder dabei. In der 1. Halbzeit war es ein Kampfspiel beider Mannschaften, welche sich neutralisierten. Erzhäuser nutze hier seine Chancen konsequenter und erzielte durch Bartucz und Hauser mit einem direktem Freistoß eine 2 : 0 Pausenführung. Nach der Pause wurde zunächst der SVE stärker konnte seine Chancen dann aber nicht nutzen. Dadurch wurde Beucherling aufgebaut und kam ab Mitte der 2. Halbzeit stark auf, aber die Abwehr mit ihrem Organisator Vinzent Popelka hielt dem Druck stand und Torwart Böhm glänzte ebenso mit Paraden. In der 89. Minute fiel mit einem Kontertor von Bartucz die endgültige Entscheidung. Nun kommt es nächsten Sonntag bei Top-Favorit FC Stamsried zum absoluten Spitzenspiel der Kreisklasse Süd.