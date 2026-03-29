Erzhäuser besiegt Beucherling

Im kleinen Spitzenspiel Zweiter gegen Vierter erkämpfte sich der heimische SVE gegen Beucherling 3 Punkte.

Zunächst kam Beucherling besser ins Spiel und TW Böhm musste Chancen von Beucherling entschärfen. Mitte der 1. Halbzeit wurde Erzhäuser stärker und erzielte durch Bartucz auch die Führung. Nach der Hz. war zunächst wieder Beucherling mehr am Zug und erzielte nach 10 Minuten den Ausgleich. Dann zeigte jedoch Erzhäuser eine Reaktion und ergriff mehr die Initiative und erzielte folgerichtig schnell den Ausgleich und das 3 : 1, jeweils durch Matchwinner Bartucz. Nach dem 4 : 1 durch Hauser war das Spiel gelaufen, auch wenn Beucherling nochmal verkürzen konnte. Alles in allem ein verdienter, erkämpfter Sieg gegen einen guten Gegner.