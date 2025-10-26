Erzhäuser besiegt auch SG Steinberg/Fischbach

In einem Spiel gegen einen Verfolger setzte sich der SVE nach einer Leistungssteigerung in der 2. Halbzeit daheim durch. Beim SVE fehlten mit Winnig, Moritz Popelka und Yussup Frits 3 wichtige Stammspieler. Die 1. Halbzeit war ausgeglichen bzw. mit leichten Vorteilen für die Gäste ohne die ganz klaren Chancen auf beiden Seiten. Kurz nach der Pause gelang Torgarant Hauser mit einem Sonntagsschuss aus 20 Metern in den Winkel die Führung für die Heimmannschaft. Nur ca. 10 Minuten später ließ Bartucz zunächst eine Großchance aus, aber Schmirler stand dann goldrichtig zum 2 : 0 per Abstauber. Die Gäste probierten dann nochmal alles, jedoch wollte kein Tor gelingen. In der Nachspielzeit konterte der SVE in Unterzahl, nachdem Rötzer 10 Minuten erhalten hatte, und Neuzugang Nehmeyer erzielte in seinem 1. Spiel in der Ersten des SVE gleich sein 1. Tor. Glückwunsch Oli, Glückwunsch Mannschaft und Trainer.