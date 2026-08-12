Erzgebirge Aue reist zum Spitzenspiel, Chemie Leipzig unter Druck

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Fr., 14.08.2026, 19:00 Uhr FSV Zwickau FSV Zwickau FSV 63 Luckenwalde Luckenwalde 19:00 live PUSH

Der FSV Zwickau hat nach zwei Niederlagen zuletzt wenigstens wieder Stabilität gefunden. Beim BFC Dynamo blieb es 0:0. Damit steht Zwickau nach vier Spielen bei vier Punkten und 3:7 Toren auf Rang 13. Nach dem erfolgreichen Saisonauftakt ist der Schwung verloren gegangen, doch das torlose Remis hat zumindest die Serie der Niederlagen beendet. Der FSV 63 Luckenwalde musste dagegen nach seinem überraschenden Sieg in Magdeburg wieder einen Rückschlag hinnehmen. Gegen Aufsteiger SV Tasmania Berlin verlor Luckenwalde 2:3, obwohl die Mannschaft früh führte und nach der Pause noch einmal ausglich. Drei Punkte und 4:9 Tore bedeuten Rang 14. Im direkten Duell zweier Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte kann bereits ein kleiner Abstand zur Abstiegszone entstehen.

Fr., 14.08.2026, 19:00 Uhr Hertha BSC Hertha BSC II BFC Dynamo BFC Dynamo 19:00 live PUSH

Bei Hertha BSC II wechselten sich innerhalb weniger Tage Hoffnung und Ernüchterung ab. Auf den überraschenden 2:1-Erfolg beim 1. FC Lokomotive Leipzig, den ersten Sieg der Saison, folgte eine 1:3-Niederlage gegen die VSG Altglienicke. Hertha geriet dabei bereits früh deutlich ins Hintertreffen. Mit drei Punkten und 4:12 Toren liegt die Mannschaft auf Rang 15. Der BFC Dynamo wartet seit zwei Spielen auf einen Sieg. Nach der knappen 2:3-Niederlage in Aue kam der BFC gegen den FSV Zwickau nicht über ein 0:0 hinaus. Vier Punkte und 5:7 Tore bedeuten Rang zwölf. Für beide Berliner Mannschaften geht es damit um mehr als Prestige: Der Sieger kann sich vom Tabellenende lösen, der Verlierer bleibt früh in unangenehmer Nähe zur Abstiegszone.

Der SV Babelsberg 03 muss einen Rückschlag aus Magdeburg verarbeiten. Beim 1. FC Magdeburg II ging Babelsberg bereits früh in Führung, verlor die Partie nach der Wende des Gastgebers aber noch 1:3. Mit vier Punkten und 5:6 Toren steht der SVB nach vier Spielen auf Rang elf. Aufsteiger RSV Eintracht 1949 besitzt einen Punkt mehr. Nach dem deutlichen 0:4 in Jena erreichte der RSV gegen die BSG Chemie Leipzig ein 1:1. Dabei spielte Chemie schon seit der 20. Minute in Unterzahl, ging dennoch zunächst in Führung. Der RSV antwortete nach der Pause. Fünf Punkte und 5:6 Tore bedeuten Rang zehn. In Babelsberg treffen damit zwei unmittelbare Tabellennachbarn aufeinander, die zuletzt nicht gewinnen konnten.

Fr., 14.08.2026, 19:00 Uhr BSG Chemie Leipzig BSG Chemie FC Carl Zeiss Jena FC CZ Jena 19:00 live PUSH

Für die BSG Chemie Leipzig war das 1:1 bei RSV Eintracht 1949 zumindest ein erster Schritt. Nach drei Niederlagen und drei Spielen ohne eigenes Tor gelang trotz Unterzahl ab der 20. Minute der erste Treffer und zugleich der erste Punkt der Saison. Mit einem Zähler und 1:6 Toren bleibt Chemie allerdings Tabellenletzter. Der FC Carl Zeiss Jena reist nach einer schmerzhaften Heimniederlage an. Gegen Spitzenreiter FC Rot-Weiß Erfurt führte Jena zur Pause, verlor aber noch 1:2. Nach vier Partien stehen sechs Punkte und 7:4 Tore sowie Rang acht. Jena muss den Anschluss nach oben wieder aufnehmen, während Chemie dringend den ersten Sieg benötigt. Die Ausgangslage verbindet damit Aufstiegsambition und frühen Abstiegskampf.

Der Tabellenführer empfängt eine Mannschaft, die sich gerade eindrucksvoll zurückgemeldet hat. FC Rot-Weiß Erfurt gewann beim FC Carl Zeiss Jena nach Rückstand noch 2:1 und steht mit zehn Punkten und 13:3 Toren ganz oben. Drei Siege und ein Unentschieden machen Erfurt zu einem von drei noch ungeschlagenen Teams mit zehn Punkten. Der 1. FC Magdeburg II reagierte auf die überraschende Niederlage gegen Luckenwalde mit einem 3:1 gegen SV Babelsberg 03. Nach frühem Rückstand drehte Magdeburg die Partie und rückte mit sieben Punkten sowie 11:6 Toren auf Rang fünf. Nun wartet der nächste Härtetest. Erfurt verteidigt die Spitze, Magdeburg kann mit einem Auswärtssieg unmittelbar wieder an die führende Gruppe heranrücken.

Sa., 15.08.2026, 14:00 Uhr BFC Preussen BFC Preussen Greifswalder FC Greifswald 14:00 PUSH

Der BFC Preussen ist nach vier Spielen noch sieglos. Beim FC Erzgebirge Aue gelang zwar zwischenzeitlich der Ausgleich, am Ende stand dennoch eine 1:2-Niederlage. Mit einem Punkt und 3:8 Toren liegt Preussen auf Rang 17 und damit unmittelbar vor dem Tabellenletzten Chemie Leipzig. Der Greifswalder FC musste dagegen seine erste Saisonniederlage hinnehmen. Gegen die VSG Altglienicke verlor Greifswald 1:3 und gab damit seine zuvor ungeschlagene Bilanz ab. Sieben Punkte und 10:6 Tore bedeuten dennoch Rang sechs. Für Greifswald geht es darum, den Kontakt zur Spitze nicht weiter abreißen zu lassen. Preussen braucht unterdessen dringend den ersten Sieg, um die beiden Abstiegsplätze nicht schon früh zu einem dauerhaften Begleiter werden zu lassen.

Das Spitzenspiel führt zwei Mannschaften zusammen, die nach vier Runden jeweils zehn Punkte besitzen. Der Chemnitzer FC musste beim Halleschen FC erstmals Zähler abgeben. Beim 0:0 blieb Chemnitz zwar erneut ohne Niederlage, profitierte aber auch davon, dass Halle einen Foulelfmeter nicht verwerten konnte. Mit 10:1 Toren verfügt der CFC weiterhin über die mit Abstand stabilste Defensive der Liga. Auch der FC Erzgebirge Aue ist noch ungeschlagen. Der Drittliga-Absteiger setzte sich gegen den BFC Preussen mit 2:1 durch und feierte damit seinen dritten Sieg nacheinander. 10:6 Tore stehen zu Buche. Im direkten Vergleich erhält der Kampf um den einzigen Aufstiegsplatz erstmals besondere Schärfe: Einer der beiden kann einen punktgleichen Konkurrenten unmittelbar hinter sich lassen.

So., 16.08.2026, 14:00 Uhr VSG Altglienicke Altglienicke Hallescher FC Hallescher FC 14:00 live PUSH

Zwei noch ungeschlagene Mannschaften begegnen sich beim Heimspiel der VSG Altglienicke, die ihre Partien weiterhin in Fürstenwalde austrägt. Altglienicke gewann zunächst 3:1 in Greifswald und legte anschließend mit einem 3:1 gegen Hertha BSC II nach. Nach zwei Unentschieden zum Start folgten damit zwei Siege. Acht Punkte und 11:7 Tore bedeuten Rang vier. Der Hallesche FC ist ebenfalls noch ohne Niederlage, hat aber dreimal unentschieden gespielt. Zuletzt erkämpfte Halle gegen Tabellenführer Chemnitzer FC ein 0:0, ließ dabei jedoch einen Foulelfmeter ungenutzt. Sechs Punkte und 4:3 Tore bringen Rang neun. Altglienicke kann näher an das Spitzentrio heranrücken, Halle aus seiner Stabilität endlich den zweiten Saisonsieg formen.