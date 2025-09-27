 2025-09-26T13:47:28.965Z

Allgemeines
Kevin Volland will den TSV 1860 München zurück in die Erfolgsspur führen.
Kevin Volland will den TSV 1860 München zurück in die Erfolgsspur führen. – Foto: Ulrich Wagner/Imago

Erzgebirge Aue gegen TSV 1860 München LIVE: Löwen nach Wiesn-Debakel im Krisenduell gefordert

8. Spieltag der 3. Liga

Der TSV 1860 München trifft auf Erzgebirge Aue und will nach den schwachen Auftritten in der 3. Liga ein anderes Gesicht zeigen. Der Live-Ticker.

  • 8. Spieltag der 3. Liga: Erzgebirge Aue gegen TSV 1860 München -:- (-:-)
  • Tabelle: Die Löwen sind nach zwei Niederlagen auf den zehnten Platz abgerutscht. Auf Platz drei fehlen lediglich zwei Zähler. Die Hausherren stehen dagegen mit vier mageren Punkten auf Rang 18 und belegen damit einen direkten Abstiegsplatz.
  • Anpfiff der Partie ist um 14:00 Uhr im Erzgebirgsstadion. Wir berichten im Live-Ticker.

München – Die Euphorie der ersten Saisonwochen ist beim TSV 1860 München längst verflogen. Nach einem vielversprechenden Start mit elf Punkten aus fünf Spielen und Tabellenplatz zwei folgte der jähe Absturz. Zwei verheerende Niederlagen – zunächst das 1:2 in Rostock, dann die demütigende 1:5-Heimpleite gegen die TSG Hoffenheim II – haben die Löwen auf Platz zehn abrutschen lassen und Trainer Patrick Glöckner in eine durchaus prekäre Lage gebracht.

Die Rückendeckung aus der Vereinsführung bröckelt zusehends. Präsident Gernot Mang ließ nach dem Hoffenheim-Debakel aufhorchen: „Wir halten uns alle Optionen offen, das sage ich ganz bewusst.“ Geschäftsführer Christian Werner versteckte sich hinter Floskeln: „Wir analysieren aktuell die Situation. Stand jetzt fahren wir mit Patrick Glöckner nach Aue.“ Rückendeckung klingt anders.

Krisenduell im Erzgebirge: TSV 1860 München ist in Aue gefordert

Glöckner selbst zeigt sich kämpferisch und fokussiert sich aufs Sportliche. Nach neun Gegentreffern in nur einer Woche erwägt der Coach eine Systemumstellung von der zuletzt anfälligen Dreierkette: „Die Viererkette ist die ganze Zeit eine Option“. Besonders, da mit Max Reinthaler und Kapitän Jesper Verlaat zwei Innenverteidiger ausfallen und Glöckner in der PK vor dem Spiel betonte, dass es immer genügend Ersatz brauche. Schröter und Jakob komplettieren das verletzte Quartett.

Der Löwen-Coach erwartet, dass die Mannschaft eine Reaktion zeigen werde. Die Trainingswoche „haben die Jungs mit voller Wucht durchgezogen“, sagte der 48-Jährige und verriet: „Es wird einige Veränderungen geben – auch Überraschungen“.

Mit Ex-Löwe Julian Guttau: Erzgebirge Aue mit vier Niederlagen in Folge

Doch die Löwen und Patrick Glöckner sind nicht die einzigen mit angespannter Stimmung. Auch auf der Gegenseite herrscht Alarm. Erzgebirge Aue, bei denen Ex-Löwe Julian Guttau kickt, steht nach vier Niederlagen in Folge auf dem 18. Tabellenplatz und damit auf einem direkten Abstiegsrang.

Trainer Jens Härtel, der Anfang der Woche noch das Vertrauen der Vereinsführung erhielt, weiß um die Brisanz der Partie: „Es ist bei beiden Vereinen richtig Druck auf dem Kessel.“ Der Aue-Coach hofft auf die Unterstützung der eigenen Fans: „Es wird ein geiles Spiel, das Stadion wird gut gefüllt sein. Die brisante Ausgangslage kann das Stadion anzünden.“ Aus München werden rund 1800 Fans erwartet. Wir berichten im Live-Ticker. (mg)

