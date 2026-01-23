»Erzeugt gewisse Emotion«: Zündstoff-Wechsel von Florian Bauer

Die Frühjahrsrunde wird für Florian Bauer eine große Abschiedstour als Trainer von Großschwarzenlohe. – Foto: Mario Wiedel

Es ist, daraus machen die Beteiligten keinen Hehl, ein Wechsel, der Zündstoff birgt. Immerhin geht es zum nicht einmal fünf Kilometer entfernten Lokalrivalen, der zudem in der selben Liga spielt. Diese zweifelsohne nicht alltägliche Konstellation spielt für Florian Bauer aber nur eine untergeordnete Rolle. Der 38-Jährige verlässt den SC Großschwarzenlohe und wird zur neuen Saison Trainer des TSV Kornburg. Aus voller Überzeugung. Für den ehemaligen Regionalliga-Spieler steht einzig und alleine die sportliche Perspektive im Mittelpunkt, die bei seiner Entscheidung ausschlaggebend war.

"Für den, der 1 und 1 zusammenzählen kann, ist es keine große Überraschung mehr, dass ich im Sommer Kornburg übernehme", geht Bauer auf entsprechende Gerüchte in den vergangenen Wochen ein. Rund um den Jahreswechsel hatten sich TSV-Vertreter und der langjährige Coach Hendrik Baumgart darauf verständigt, dass man sich nach sieben Jahren trennen werde. Und dann brodelte die Gerüchteküche. Die Zeit der Halbwahrheiten ist nun wieder vorbei- weil die Verantwortlichen (endlich) Nägel mit Köpfen gemacht haben. Nebenkriegsschauplätze hin oder her. "Mir ist bewusst, dass diese Entscheidung gewisse Emotionen erzeugt", redet der ehemalige Regionalliga-Spieler, wie gewohnt, nicht um den heißen Brei herum. Die Chance, mit einer "sehr guten Mannschaft einen erfolgreichen Ball zu spielen", wollte er sich aber nicht entgehen lassen. "Nach neun Jahren in Großschwarzenlohe ist es Zeit für eine neue Herausforderung. Ich denke, das ist legitim."

Das Trainerteam des TSV Kornburg wird künftig nicht nur aus Florian Bauer bestehen. Als seine spielenden Assistenten werden Tim Olschewski, der schon Baumgart unterstütze, und Fabian Klose, der ebenfalls den SCG verlässt, fungieren. Und es könnte durchaus auch sein, dass Bauer das Kornburger Trikot überzieht. "Solange die Maschine noch läuft, werde ich den Back-Up geben", schmunzelt er. Florian Bauer tritt nicht nur - wie üblich - im FuPa-Gespräch sehr glaubhaft auf. Er hat in den Gesprächen auch die Kornburger Funktionäre um Manager Josef Maiser restlos überzeugt. "Wenn man so lange im Geschäft ist, kennt man die Qualität und den Ehrgeiz der einzelnen Trainer in der Bayernliga", erklärt der TSV-Macher und -Gönner, wie er auf Bauer aufmerksam geworden ist.