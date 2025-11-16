"Erwartungshaltung ist höher, als es die Tabelle widerspiegelt"

FuPa: Gestern ist euch der höchste Saisonsieg gelungen, sowie der auch höchste Sieg seit fast genau zwei Jahren (damals ein 7:0 gegen Heimenkirch am 18.11.23). Hat gestern einfach alles gepasst gegen den TSV Neu-Ulm?



Safet Hyseni: Wenn du am Ende 7:1 gewinnst, dann hast du als Mannschaft sehr vieles richtig gemacht. Wir sind super ins Spiel gekommen, unser Pressing war herausragend und dadurch hatten wir viele Ballgewinne in der gegnerischen Hälfte und sogar in deren Box – der Weg zum Tor war dann oft kurz. Der große Unterschied zu den vergangenen Wochen war, dass wir die Tore diesmal mit einem unbändigen Willen machen wollten. Für die Mannschaft freut es mich enorm, dass sie sich für ihren riesigen Aufwand mit so einem fulminanten Sieg belohnt hat. Trotzdem heißt es: demütig bleiben – und nächste Woche mit einem Sieg nachlegen.





Offensiv seid ihr mit 34 Toren die beste Mannschaft in der LL4 hinter Türkspor Neu-Ulm. Sieben verschiedene Spieler haben mehr als ein Tor erzielt. Ist das momentan auch die Stärke was euch auch etwas unberechenbarer macht?



Dass mehrere Spieler regelmäßig treffen, gibt uns mehr Variabilität. Vor allem zeigt es, wie stark wir als Mannschaft zusammenarbeiten. Am Ende zählt nur, dass wir als Team die Tore machen – egal, wer den letzten Kontakt hat.





Natürlich ist es immer schwierig einen einzelnen Spieler herauszuheben. Doch mit sieben Toren steht der 21-jährige Neuzugang Tim Bucher mit 7 Toren auch in der Torjägerliste der LL4 auf Platz sechs. Das ist schon eine außergewöhnliche Leistung, oder?



Die Jungs arbeiten alle sehr akribisch, deshalb ist es immer nur eine Frage der Zeit, bis sich dieser Einsatz auszahlt. Tim bringt enorm viel Potenzial mit, ist sehr lernwillig und passt sich inzwischen immer besser an das Tempo und die Körperlichkeit in der Landesliga an. Die Anzahl seiner Tore spricht da eine klare Sprache. Gleichzeitig entwickelt sich jeder Spieler auf seine ganz eigene Art weiter – und deshalb geht es für uns immer um die Mannschaft als Ganzes und weniger um den einzelnen.





Man sagt immer so schön die Tabelle lügt nicht, dort steht ihr momentan auf Platz sieben und konntet gegen die Mannschaft vor euch keinen Sieg einfahren. Was fehlt euch aktuell um auch mal solche Spiele zu gewinnen?



Bis auf die Spiele gegen Mietingen und Türkspor Neu-Ulm, die wir verdient verloren haben, waren wir in allen anderen Partien mindestens ebenbürtig. Aber Fußball ist nun mal ein Ergebnissport – und in den entscheidenden Phasen hat uns die nötige Effizienz, ja teils auch das bekannte „Spielglück“ gefehlt. Wir sind da nicht weit weg, dennoch haben oft diese letzten zwei, drei Prozent gefehlt. Genau dorthin wollen wir wieder kommen. Die Energie, die wir gegen den TSV Neu-Ulm gezeigt haben, brauchen wir regelmäßig, um Konstanz zu gewährleisten. Unsere eigene Erwartungshaltung ist höher, als es die Tabelle im Moment widerspiegelt.





Nächste Woche steht das letzte Hinrundenspiel gegen den TSV Buch an. Wie zufrieden bist du sonst in deiner ersten Trainersaison beim FC Wangen?

Unsere Anspruchshaltung ist schon die, dass wir jedes Spiel gewinnen wollen. So auch das in Buch! Die Arbeit mit den Jungs macht Spaß! Zuletzt haben wir aufgrund der Ergebnisse nicht ganz die Entwicklungsschritte gemacht, die wir uns erhofft hatten – aber das gehört meiner Meinung nach auch zur Entwicklung dazu. Wichtig ist, dass man nicht stagniert, auch wenn es mal Phasen gibt, in denen man nur kleine Schritte macht. Diese können aber sehr wichtig für den weiteren Weg sein. Bei weniger erfolgreichen Spielen analysieren wir sachlich und generieren konstruktive sowie nachhaltige Lösungen. Ich bin sehr froh, dass ich dabei auf ein starkes Funktionsteam an meiner Seite zählen kann.